法國被指半嚴格措施 民眾預計地鐵全關

法國巴黎著名紅磨坊舞廳2020年3月14日晚最後一場演出後因新冠肺炎疫情暫時關門歇業。

法國官方下令從今天凌晨零時關閉所有非民生所需場所，法國人喜聚的飯店酒肆咖啡館在列，法國人昨天午夜前很多人享受最後自由時光。法國人理解並接受也準備遵守官方所囑，但有人認為這只是半嚴格措施，地鐵與公共交通也應該關閉，因為公共交通是傳播細菌與病毒的重要場所。

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據雅虎新聞引述法國新聞電台消息，法國人憂喜參半聆聽升格防疫措施水平的官方命令。巴黎充滿咖啡館酒肆熱鬧的第九區，所有的飯店等酒肆都在午夜前關門大吉。

咖啡館老闆與服務人員均早就做好了心理準備，認為關門的措施遲早會下達施行。

報道稱，民眾還做好了思想準備，公共交通包括地鐵，不久也會關閉。

民眾說，為了別人，應當避免多人聚集。

洗手，遮擋咳嗽，有病了戴口罩，很多人說，這是應該的。

該報道稱，那些愛聚會請客的巴黎人，昨天夜裡也最後一次稍大規模的朋友聚會，為朋友過生日等等機由。不過以後，在疫情沒有消失之前這樣的事情將會很少發生。

據法新社的消息說，為抑制新冠肺炎加速擴散，法國昨天大舉升高防疫舉措，總菲利普普宣布，從14日午夜起關閉包括商店、咖啡廳、餐廳和娛樂設施等所有非民生必需公共場所。

法國總理菲利普在記者會上宣布，「我已決定從午夜（格林威治時間23時）起關閉國內接待公眾的非民生必需場所，直到進一步通知。這包括主要是咖啡廳、餐廳、電影院和迪斯可舞廳。」

此外，衛生部公衛署長沙羅蒙（Jerome Salomon）宣布，境內感染2019冠狀病毒疾病不治病患過去一天增加12人，增至91人，累計確診感染達4500例。

沙羅孟又說，法國如今處於最高層級衛生警戒，意味冠狀病毒目前正猖獗地在法國境內傳播。沙羅蒙指出，過去72小時期間，確診感染人數倍增。

據菲利普表示，在先前宣布的首波防疫措施未獲充分奉行後，決定祭出這些新措施。宗教場所將會維持開放，但所有禮拜等儀式必須延期。他又說，除諸如超市、藥局和加油站等民生必需服務以外，商店也必須關閉。

大眾運輸將會持續營運，但菲力普敦促法國人「抑制行動」，避免城際旅行。