法第一輪市政選舉投票創歷史新低

法國2020年的市政選舉是在進入疫情防控“第三階段”特殊情況下舉行的。根據不完全統計，投票率為38.77%；西北部大城市裡爾的棄權率高達67%，1/3的選民參加了15日投票活動。法國總理菲利普在勒阿弗爾參選的得票率為43.60%。選後他發表講話表示，投票率低表明法國民眾對新冠病毒疫情的擔憂越來越強。法國《星期日日報》15日晚報道說，法國政府準備對巴黎大區和東部地區實施全面封城等更嚴厲的防疫措施。措施將包括要求限行、滯留在家等措施。

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法國總理菲利普還表示，他感謝市政對此次地方選舉做出的努力，讚揚了民眾的責任感。第一輪選舉投票正式結果還沒有出來，反對黨派-綠黨、極右派、極左派領導人都要求政府延遲第二輪市政選舉。法國醫學界也提醒說，按照疫情蔓延的速度，3月22日舉行第二輪選舉是冒險的行為。

法國總理和衛生部長15日表示，他們將於周一和周二召集各黨派人士和醫學專家商討是否可以維持第二輪的選舉。面對法國有可能在下周二左右封城的傳言，法國衛生部長表示，如果有全面封城的消息，他不可能不知道。

在等待第一輪選舉結果出籠的同時，法國衛生局宣布說，15日一天增加了923個新確診病例，這是日增病例最多的一天。確診病例總人數為5423，死亡人數增至127人。

法國歐洲生態綠黨、前總統候選人雅尼克.亞多（Yannick JADOT)15日公開要求政府延遲第二輪選舉；極右黨派“國民聯盟”領軍人瑪麗-勒龐表示，不可能再舉行第二輪選舉。她公開要求政府立即關閉邊界、實施全面封城措施。瑪麗-勒龐表示，現政府一直在做出自相矛盾的決定。疫情如火，我們在和時間賽跑，不容得顛來倒去的決定。爭取的每一分鐘和每一個小時就是挽救生命的寶貴時間。

根據不完全統計，巴黎大區市政選舉投票率33.94%，比2014年的43.18%少了10個百分點。巴黎市長三名女性候選人之一、現任市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）領先，得票率為30.2%；前司法部長達迪(Rachida Dati)22%；被臨陣換將的共和國前進黨(LREM)候選人、前衛生部長布贊(Agnès Buzyn)得票率沒有過20%，為17.6%。

現任巴黎市長伊達爾戈在第一輪選舉領先的情況下發表講話說，不論在什麼艱難的時刻，巴黎市民總是表現得最突出。她號召民眾在嚴峻的時刻不要分裂，萬眾一心戰勝疫情。

東北部上、下萊茵省和瓦茲等疫情嚴重的地區，投票率都創了新低。法國13個大區中6個區長、反對派和醫學界人士再次呼籲現政府不要再舉行第二輪投票。

法國國民議會共和黨團主席雅克布（Christian Jacob）被確診感染新冠病毒。