新冠病毒 法國當前優先重症患者

法國昨晚宣布進入抗疫的第三階段，巴黎的一名醫生在接受本台法語記者採訪時指出，一些遭感染者對此病毒沒有反應，現在優先重症患者。

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存檔圖片：巴黎治療新冠病毒指定醫院 L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où sont traités les patients atteints de coronavirus. （Image d'archive） © REUTERS/Charles Platiau 路透社

Enrobé_Nicolas_15.03.2020_jour FRANCE _Enrobé SHIEH 20200315 Desk 1 C04 France Son Dr GIANOTTI au micro de RFI français Alexis

面對新型冠狀病毒在發展，法國政府昨天周六晚（2020年3月14日）宣布了進入對抗疫情的第三階段。就此，法國巴黎大區的一名醫生Dr. GIANOTTI在接受本台法廣RFI法語記者Alexis採訪時解釋說，在這一階段，重症患者優先。“當病毒進入了到處傳播的階段，那具體是什麼東西就已不再重要。考慮重點不再是病人的具體情況，診斷的意義不再。重要的是配合醫院搶救重症患者，其他人請安靜地呆在家中，那些都是流感。也沒有必要做檢測了。只是在醫院，對那些病情嚴重的患者，需要了解具體情況的病人，否者沒有必要。不論是得了重度流感，還是重度新型冠狀病毒，都是同樣治療措施和護理。需要明白，目前所知的是80%，甚至是85%的病人反應溫和。15%的反應嚴重，死亡率很低。但有一倍的人感染了新型冠狀病毒，卻沒有任何癥狀，所以需要明白的是這種病，總的來說並非惡毒的不得了，至少目前還是如此。”

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