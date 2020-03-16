今晚管控將收緊巴黎人掃蕩意麵 法政府強調食物充分

3月16日，法國農業部長呼籲法國民眾不要因為疫情恐慌而掃蕩超市裡的意大利麵與麵粉，他承諾，法國有充足的食物供應。

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3月14日晚，法國政府宣布為了抗擊新冠病毒，關閉“非生活必需”的商鋪，僅保留超市，食品店，和藥店開放，並要求人們限制“非必需的出行”。但15日，天氣晴好，法國人不顧政府要求在家躲避病毒的命令，紛紛出來聚眾曬太陽，沒有咖啡館和餐廳可以去的他們，在各大花園，公園，甚至河畔，或三三兩兩，或集體出行，並沒按照政府的要求，保持一米的距離。這令法國醫療界人士，政府人士甚至媒體感到迷惑，紛紛發問表示不解和擔憂，並緊急呼籲“還沒清醒過來的民眾趕緊停止這種危險且不負責任的行為”。

由於目前政府的命令尚無強制性，大量民眾心態鬆散，無謂。這引發法國民眾對全面封城，按照意大利方式嚴格管理民眾出行，配套相應懲罰措施的呼籲；不少人認為，馬克龍在本周的講話，極有可能將涉及更嚴格的執行方式，確保法國民眾遵守健康規則。

除了不遵守規定，限制出行和社交活動，法國民眾還出現了超市搶購和囤貨風潮，各大媒體報道的搶購對象是衛生紙和意大利麵，社交網絡上和日常生活中，也的確出現此類現象。對此，超市呼籲文明購物，不要超量購買，同時安撫稱貨品供應充足，無需搶購，避免加重恐慌，造成不必要的部分商品緊張假象。

3月16日，法國農業部長迪迪埃-繼堯姆呼籲法國人不要“過分囤貨，橫掃超市貨架”，不要“一買就買5公斤麵粉，10升食用油，或者20升洗衣粉”。因為“面對新冠疫情，法國沒有食品短缺”。繼堯姆承認，“部分商品的確也許不總是供應平衡，如果你們想要買意大利麵，也許你們找不到你們想要的意大利麵品牌或者理想的麵條種類，但的確，法國沒有食物短缺，民眾可以放心”。他還表示，必要情況下，食品供應單位可以“集中精力生產部分產品”，但“現在還太早”。