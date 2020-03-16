德國單方面設邊境限制 馬克龍生氣 4巨頭會議協調抗疫

新冠肺炎疫情下，德國單方面宣布今天起對法國奧地利瑞士和盧森堡和丹麥等國實行邊界人員封鎖，成為摧毀歐洲聯盟數十年建設所達成的邊境開放最新一顆炸彈。德國與法國被認為是歐洲建設雙火車頭。法國總統馬克龍今天公開表達不滿，譴責沒有協調，甚至沒有通報，德國單方面啟動對法國封關。與此同時，葡萄牙也宣布將對鄰國西班牙實行邊境關閉，相比之下，葡萄牙疫情目前比西班牙稍緩。

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據路透社今天報道說，法國總統馬克龍今天與德國總理默克爾通話，討論德國與法國邊境封關事件。稍後，歐洲聯盟理事會主席米歇爾，歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩 馮德萊恩與馬克龍以及默克爾共同開會，討論協同採取應對疫情政策，包括邊境封關的協調。

根據法國總統府的消息，四巨頭對防堵疫情措施達成一致。法國總統馬克龍預告將採取更為嚴格的防疫措施，包括邊境政策。法國總統府沒有就馬克龍與默克爾會談細節做過多透露與解釋。但分析認為，此次4人會議補作了德國單方面封關引發的不快消弭工作。

據路透社說，法國總統馬克龍今天上午電話會議上公開批評歐盟一些國家就邊境措施採取單方面決定，而沒有協調。

法國總統馬克龍要求歐盟儘快採取協調的，共同的措施，更為嚴格，更為迅速，更為有效的防疫政策。

歐洲聯盟成員國自新冠肺炎疫情發生以來，已經有多國採取邊境限制措施。德國是在昨天報告於今天生效關閉同法國，奧地利以及瑞士邊境。據法新社今天報道，德國以防堵疫情為理由恢復對法奧等國邊境管制。自16日上午起將恢復對法國、奧地利、瑞士、盧森堡和丹麥的邊境管制措施。

但德國說，貨運和跨境通勤民眾不在此限。

德國公民和持有居留證的民眾也可返國。

該報道說，為遏止新冠肺炎疫情擴散，葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）今天表示，葡國將對遊客關閉與西班牙接壤的邊界，為期至少一個月。

不過，科斯塔是在與西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）進行視訊會議後在記者會上表示，這項措施准許貨運和民眾為了工作跨越邊界，但不得進行休閑旅遊。

他表示，「接下來幾個月葡西兩國間將沒有觀光活動」。

柯斯塔說，這項旅行限制將適用於陸地和空中邊境，葡西兩國內政部長明天敲定細節後將立即生效。旅行限制至少將持續到復活節。

法新社說，西班牙目前有超過7700起2019冠狀病毒疾病確診病例、288人死亡，是歐洲地區疫情第2嚴重的國家，僅次於意大利。

國土面積僅西班牙1/5大小的葡萄牙目前僅通報245 起確診，但「疑似」病例超過2200例。