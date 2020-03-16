新冠肺炎陰影升溫 法國市政選舉後吵翻天

法國經歷新冠肺炎疫情加重與市政選舉引發爭吵暴風雨。儘管法國政府下令關閉全國非生活急需商業服務部門，以阻擋新冠肺炎病毒傳播，但翌日維持市政選舉投票，全國各界對此批評聲音升高。剛剛過去的周末，法國大部分地區天氣罕有晴朗陽光，法國人一如往常草地上懶散曬太陽，以及公共交通也如常擁擠的照片，不僅嚇壞了亞洲國家，也引起法國人自己批評。

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法國政府檢討推出來的第一波第三階段防疫措施是否被民眾認真接受遵守，醞釀推出新一波更為嚴格的防疫措施。根據法國官方，法國民眾應當重視新冠肺炎病毒傳染的危險，不僅避免聚會，而且應當避免人群擁擠，兩個人之間行走，等待應當間隔一米之遙。法國衛生部門官員今天早上說，法國民眾一定要重視基本防疫措施。

法國總統馬克龍，總理菲利普以及衛生部長和衛生防疫系統官員，會同專家，今天繼續開會，研討升級全國特別是巴黎等地防疫措施。根據消息，法國將出台新的隔離措施，推出民眾簡單檢測措施，包括入口處硬性要求洗手，測量溫度等等。巴黎封城的信息滿天飛，但何種程度，如何執行，沒有官方消息證實。

民眾對新冠肺炎疫情的態度，剛剛過去的周末據觀察發生根本變化。更多的民眾支持嚴格防疫措施，並且對無視疫情泛濫的做法，提出批評。民眾對戴口罩開始更多接受。

輿情變化，導致法國政治層面矛盾湧起。法國有在野黨批評總統及政府堅持舉辦市政選舉投票。馬克龍總統在外省投票沒有口罩之類的防疫展現引發批評。儘管堅持舉行市政選舉如期投票，得到全體政黨及政治組織一致同意，但是，因投票在關閉所有咖啡館，酒店，飯店，劇院影院第二天，還是被批評違背邏輯與防疫原則。要求取消第二輪投票的呼聲升高。原本支持市政選舉如期舉行的法國參議院共和黨人主席拉赫謝，也改變立場，變為堅決支持延後舉行第二輪選舉投票。

一些反對黨要求與總統召開緊急會議，商討選舉事宜。

昨天舉行的法國市政選舉，再創投票棄權率新高，新的統計報告百分之56的選民棄權。據評論，原本市政選舉的投票率一般高於全國選舉。昨天的選舉，顯示執政的馬克龍政黨共和國前進黨與極右黨斬獲領先。極右政黨領袖瑪麗蓮勒龐要求根本取消第二輪選舉，而以第一輪選舉結果決定輸贏。

延後選舉，取消投票，甚至用第一輪投票結果定選情，在法國近代歷史上史無前例，也有為憲法。如何定奪，新冠肺炎疫情下，法國當局千頭萬緒。

法國疫情升高將全體法國人拉進了疫情現實。今天開始，法國學校全數關門。儘管民眾稱讚學校等關門，可是關門後學生隔離在家，除了遠距離繼續教學問題，家長如何陪同管理，引起全國性的憂慮。

不過，儘管政府出台措施，從行政與財政上補貼幫助，但是最為憂心的是，妥善解決醫療系統人員家長的負擔。解放醫療系統人員於擔憂，是保證法國醫療系統救治疫情重要環節。

至此，法國疫情防治，仍然聚焦保證醫療系統包括各醫院的正常健康運轉，防止造成堵塞醫院救治，引爆醫療系統的救治系統。

據最新報告，法國新冠肺炎疫情已經有5423例確診，累計127死亡病例。過去的24小時，法國全國記錄了900例新增確診，以及36個死亡病例。