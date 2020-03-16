法國採取強硬措施迎戰新冠病毒

法國總統馬克龍3月16日宣布全法本土和海外省及領地15天內限行；所有人按要求宅在家裡。擅自在外聚會、搞家庭集會的行動將會受罰。馬克龍表示，和平年代法國從未經歷過如此嚴峻的危機。他希望民眾不要慌亂、不要輕信謠言、齊心合力打勝這場“戰疫”。法國總統特別提及在海外旅遊的公民，可以聯繫當地的大使館、領事館。如有困難，政府將派專機接回在外的法國公民。第二輪市政選舉推遲、正在審核的改革退休改革延期。醫院和城市自由職業醫生從17日起可以前往藥房領取醫用口罩。

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法國疫情仍在加重。3月16日一天，確診病例高達1210人，總數為6633人。死亡人數升至148人；重症400人。國防部表示，陸軍部將動用其資源增援抗疫行動。

在關閉幼兒園、學校、不必要商業和禁止百人聚會等等防疫措施之後，法國總統16日諮詢了國民議會、參議院議長、前總統薩科齊、奧朗德之後，做出推遲市政選舉第二輪投票的決定。正在審核的改革、例如退休體制改革將推後。

馬克龍總統重複了四次：“我們處於戰爭之中”。總統表示，幾天前，有些人還覺得和疫情作鬥爭是一種假設。而今我們面對的無形、看不見摸不着的敵人就在我們眼前。只有萬眾一心、保持冷靜才能戰勝病毒。法國總統表示，歷史上，法國民眾在多少次危機中戰了起來，只要大家有信心，沒有克服不了的困難。

法國總統馬克龍在晚間20點的全國講話中還表示，為此，我們要把人與人的接觸減少到極限，只有這樣才能緩解醫院的壓力、才能挽救更多的生命。被他稱之為“白衣英雄”的醫護人員戰鬥在前線。法國總統保證從周二開始向25個疫情嚴重的省份發放醫用口罩。醫院和城市門診醫生以及上門護士可以前往藥房領取醫用口罩。從18日開始，再向全法地區醫護人員增發醫用口罩。

法國總統還宣布在幾天後，將在阿爾薩斯設立陸軍現役醫院。法國總統保證在特殊時期，國家不會讓任何人毫無生活來源。他會動員地方政府和協會力量幫助陷入生活困境的無助者。

至於被迫停工的大、小企業，特別是斷了生活來源的家庭企業，政府將以延緩稅款、延長銀行貸款期限、暫時不交店面租金、電費、水費等扶助措施，幫助企業度過難關。

法國總統馬克龍還宣布，從明天開始將為護理人員提供旅館、出租，方便醫護救助，費用全部由國家來承擔。巴黎市政府還為護理人員提供了免費看護孩子的場所。

法國總統要求所有企業必需設法安排員工採取遠程辦公（télétravail），減少職工間的接觸。

馬克龍強調說，就在15日還有很多法國人聚在一起。他們所不知的是，沒有保護好自己的同時，也沒有保護你的家人和親朋好友。而為了不失去心愛的人，最好的辦法就是減少接觸。只有減少接觸才能放緩病毒蔓延的速度、才能減輕救護人員的壓力。

法國總統敦促大家要為自己的親人着想、要保護好弱者。為此，一定要終止公園聚會、家庭團聚等活動，違者將受到處罰。

總統表示，宅家可以看看書。他說，公民責任感和全民一心是戰勝病毒的有力武器。大家可以通過其他形式保持聯繫、開創新的團結友愛方式。

法國總統表示，輕信虛假信息、輕信半瓶子醋專家的胡言、慌裡慌張都是我們的絆腳石。而在前所未有的健康危機面前，堅守防疫規定、給無助的人、弱者、孤寡老人提供幫助，這是度過難關的辦法。法國總統表示，我們現在不知道危機將持續多長時間，但我們會一如既往地向大家說實情、講真話。他最後表示，作為公民或一名愛國者，我們都要為這次放慢的生活做出犧牲。沒有什麼人可以享受特殊；不慌張、不亂陣腳，我們就會勝利。