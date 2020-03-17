《巴黎人報》：真的沒有辦法只能挑選重症患者

《巴黎人報》3月17日的一篇報道說，法國東北部疫情重災區米盧斯(Mulhouse)醫院和巴黎幾大家醫院已經開始選擇救治有希望存活的患者。這些接受採訪的醫生都不願意透露自己的真實姓名。一個化名戴勒菲娜(Delphine)和護士告訴《巴黎人報》記者前幾天他們醫院就放棄搶救一名70歲重症患者，因他有很多其他的病症。護士告訴記者，醫生做出痛苦選擇是因為，就是搶救好幾個星期也無法讓這名重症患者活過來。

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戴勒菲娜(Delphine)告訴記者，我們很多情況下面對的就是這種痛苦的選擇。真如同戰爭年代一樣，不可能救治所有的病人。她還表示，我內心太痛苦了。這種選擇簡直就是撕心裂肺，因為我們的工作是治病救人，不是選擇就誰或者不救誰。

巴黎一名化名菲利普的醫生告訴《巴黎人報》記者，現在上了70歲的重症病人很難有機會得到救治，因為我們沒有那麼多的呼吸機。當我們面對一個40歲中年男子和一個70歲有併發症的老人時，我們不得不選擇。

菲利普告訴記者，不是我們想這麼做，而是沒有足夠的呼吸機。如果呼吸機充足的話，我們可以想辦法救治更多的患者。菲利普痛惜地說，70歲不算老，我們怎麼就不能救活他呢？！

巴黎最著名的皮提耶-薩爾佩特里爾醫院 (Pitié-Salpêtrière)主治醫生孔斯坦廳(Jean-Michel Constantin)不信邪。他告訴記者，我們不能走到這一步，我們要想辦法。現在我還不知道想什麼辦法，但是我堅信辦法是會有的。

孔斯坦廳說，大家呆在家裡，勤洗手，不要亂跑，這就是對我們最大的幫助。他還對記者表示，法國上下在做最大的努力，不要陷入意大利目前的狀況。