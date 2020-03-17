新冠病毒：法國將大幅減少陸空交通的運輸量

法國交通部長讓·巴蒂斯特·傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）周二宣布：政府計畫大幅度減少陸空交通的運輸量，但會維持城鎮內短距離基本服務，以便減緩新冠病毒在境內的傳播。

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路透社報道稱，交通部長在LCI電視台上說：就空中運輸而言，計畫將取消法航約80％的航班，而且此一措施“將持續數周，即一個半月到兩個月。”

他解釋說：“接下來幾天的航班基本上將是遣返航班”；他續道：鐵路方面，這一周的流量“大約有50％（...）下周則在30％至40％之間”。

他並強調說：“我們將大幅削減長距離的運輸，因為絕對不允許病毒繼續蔓延。”

在限制出門的防疫措施今天中午生效之前，儘管有很多法國人曾試圖外出，甚至逃出，其實當局已開始減少火車班次了。讓-巴蒂斯特·傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）在LCI上說：政府會阻止這種現象發生。

他補充說，在地方層級，對於需要上班或去醫院的民眾，即使最低限的交通服務將維持，但未來幾天公交服務仍會逐步減少，即公共汽車，地鐵，RER和TER系統。

政府還將發布法令，詳細說明相關的防疫措施，特別是指每天對設備進行消毒的義務，以及使用者的安全距離。

另外，針對目前滯留在海外的法國公民，交通部長承諾政府將從確保遣送他們回國。

此前，法國總統馬克龍在晚間20點的全國講話中還表示，為此，我們要把人與人的接觸減少到極限，只有這樣才能緩解醫院的壓力、才能挽救更多的生命。