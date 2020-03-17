法全面封鎖後 如何做才能躲過罰單？

法國總統馬克龍16日宣布全法第二天午間開始至少15天內實施全面封鎖後，平日熙熙攘攘的各大城市街道從午間後開始稀稀落落。內政部長表示，從18日開始，不填寫表格擅自外出的公民將被罰款。罰單從38歐元起，最倒黴的會被罰135歐。法國全天候電視台記者報道說，被要求關閉的商業，如果違規將被罰135歐元。家中沒有打印機，無法下載後填寫內政部網站下載表格的民眾，用手抄寫也可以。但出門時必須隨身帶上表格和自己的身份證。

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在至少15天的全國“隔離”中，填寫什麼表格才能出門兒呢？從17日深夜起，人們從內政部網站可以下載實施出行禁令時的“出行證明”(Attestation de déplacement dérogatoire)。填寫出行證明需註明自己的姓氏、出生年月和家庭地址。允許出門的五項規定分別是：

- 企業沒有批准“遠程工作”(Télétravail)許可，必須前往辦公地上班的職工；

- 出門採購生活必需品，但必須就近。如果自己喜歡最好的咖啡擅自坐地鐵“出遠門”恐怕會吃一張罰單；

- 外出看病；絕大部分情況是急診。專科醫生已經接到通知，統統停診，除緊急情況外；

- 送孩子去家庭幼兒園、跨城市去接送單親家庭的孩子、上門幫助年長者、或給無法出門的老人送食品；

- 醫生證明必須前往室外鍛煉身體的慢性病患者。但必須是獨自一人出門，不得結伴兒。

出門採購生活必需品也不得是兩個人，必須是獨自一人。在上述五種情況下需要外出的人畫勾選擇、註明自己居住的城市、寫上日期、最後簽上自己的大名即可。

法國內政部長和警察局局長17日接受法國電視台記者採訪時表示，他們刻意在全面封鎖的當天下午採取口頭警告的辦法，不予罰款，讓大家有一個適應的過程。但從3月18日開始，就要嚴格遵守“獃子家裡、不得出門”的嚴格規定。法國內政部長說，法國目前採取的是歐洲最嚴厲的“封鎖”措施。

有的網民問，我的車檢過期了。如果我需要外出車檢會受罰嗎？記者回答說，目前不知道車檢是否有營業的允許。從這裡例子中，我們也可以看出，全面封鎖剛剛開始，規定的細節不詳細。

3月17日當天下午，巴黎警察局在巴黎20個區域，出動了150個抽查點，核實外出的行人和司機有什麼理由不呆在家裡。法國東北部城市上萊茵省科爾馬（Colmar）急診科主治醫生告訴法國記者，政府下死命令後，一些法國人總會耍小聰明，喜歡鑽空子。他提醒民眾，千萬不要拿自己的性命開玩笑，這次襲來的病毒傳染性特彆強，大家不要掉以輕心。醫院主治醫生還告訴大家，只有人與人之間不再密集接觸，才可以掌控住局面，否則醫院就會垮掉。

法國疫情不容樂觀

3月17日一天，法國新增了1097例確診病例，總數為7730例；死亡人數控制在175人，住院者為2579人。但重症已經升至699人，疫情不容樂觀。