氯喹治療新冠病毒 馬賽科研團隊24例臨床測試初見成效

抗擊新冠疫情，全球的醫療科研界正在展開一場同時間的賽跑。美國西雅圖本周一進行了首個冠狀病毒疫苗人體試驗，中國政府也剛剛批准進行新冠病毒疫苗的臨床試驗；在法國，馬賽的一個科研團隊用氯喹治療24例新冠肺炎患者的臨床試驗初見成效，法國政府發言人恩迪亞耶周一宣布，該測試結果“很具鼓舞”，衛生部希望擴大這一臨床試驗，在更多的患者中使用。

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法國賽諾菲製藥公司周二表示，已做好準備將向政府提供數百萬劑氯喹抗瘧藥普拉克尼爾（Plaquenil），可能用於30萬患者的治療。

抗瘧疾藥氯喹已有幾十年應用歷史

氯喹是一種抗瘧疾的廉價藥物，已有數十年臨床應用歷史，市場最多以Nivaquine或Plaquenil藥名銷售。

主持氯喹治療新館肺炎的馬賽大學醫院研究所教授迪迪埃·拉烏爾特周一表示，測試顯示氯喹抗新冠病毒的效果驚人，四分之三的患者用藥六天內顯示病毒消失。

該研究所主任在一段視頻中說，共有24新冠病毒確診患者服用了Plaquenil，六天後，只有25％的人仍攜帶該病毒，而沒有服該藥的患者90％仍然攜帶病毒。

在中國首次進行的測試

恩迪亞耶表示，新的臨床試驗“將有拉烏爾特教授的獨立研究團隊進行”，她也強調現階段對於這種藥物的療效“我們沒有科學證據”。拉烏爾特教授表示，在他們測試之前，他們看到了《生物科學趨勢》雜誌上有關中國政府2月17日的報告，提及在十家中國醫院約100名患者的測試，顯示氯喹對抗新冠病毒治療效果"鼓舞人心"。

專家呼籲慎用警惕嚴重的副作用

但一些專家呼籲在未進行進一步研究下謹慎使用氯喹，因為其副作用可能很嚴重，尤其是在過量服用過量時。通常不建議65歲以上的人群使用。

France24報道援引Europe1指，不少患者已經開始急於前往藥房購買氯喹，巴黎Pitié-Salpêtrière醫院腎科病理學者德雷（Gilbert Deray）表示，這樣做是無用而危險的。他警告必須非常小心，因為氯喹會產生很多副作用，尤其是會導致視網膜受損，不可逆視力喪失，同時氯喹還可能導致造成心臟驟停的節律紊亂。