法國限購撲熱息痛 多數法國人同意在家隔離

法國疫情局勢嚴峻，全法國從3月17日中午12點開始封國隔離，以減少武漢肺炎（Covid-19）病毒大擴散。這個嚴厲措施今天進入第2天，一項最新民調顯示，93%的法國人同意居家隔離。同時法國衛生當局限購撲熱息痛藥類，以保障有癥狀的人用藥…

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據法國全天新聞電視台 BFM-TV今天上午發布的民調結果顯示，93% 的法國人同意在家隔離，被限制出行。今天早晨巴黎街頭人煙稀少，路上交通量大減，車輛行駛順暢，公交車照常運作，車內幾乎沒人。

法國內政部長卡斯塔納宣布，封鎖期間，所有人出門必須拿出需要出門的理由。內政部在網上公布必須出行的證明文件，民眾可自行下載，填寫自己的名稱，出生年月，家庭住址，出門是由，包括上班，購買生活必須品，看病，照顧年老或年幼家人，個人短時間鍛煉（嚴禁集體鍛煉活動）。法國出動大批警員在上街核查，如果違約，可遭38-175歐元罰款。

此外，法國衛生局還限制藥店出售“撲熱息痛”類藥物，暫停網上售藥，以保障貨源充足，確保有癥狀的感染者使用。衛生局規定，“撲熱息痛”藥類（非處方藥），在藥店每人每天限購1盒，有醫生處方的，每人每天可購買兩盒。

法國衛生部長傑羅姆-所羅門昨晚宣布，目前已測出7730例陽性，也就是說，在24小時內，陽性病例突然猛增1000例，死亡增加27例，累計死亡達到175例。他在強調避免接觸的重要性時警告大家：大家身上都有可能攜帶病毒。

同時，歐盟昨天3月17日宣布，各成員國達成共識，為抵抗疫情，全歐盟關閉邊界，限制外部人員進入，但允許貨物同行，將為貨物開闢便捷通道。歐盟的封關期限暫為30天。之前早有波蘭開始封關。