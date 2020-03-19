法國確診近萬人 國會就衛生緊急狀態法投票

法國病例突然暴增，被確診感染者近萬。法國國會今明兩天就政府提出的國家衛生緊急狀態法投票。法國3月19日進入封國隔離第三天，繼續與看不見的病毒作戰。

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法國官方昨天已確診病例為9176例，死亡264例，而且患者出現年輕化趨勢。今天早晨巴黎街頭繼續人煙稀少，但公路上的車輛比昨天增多。政府下令國民居家隔離以來，10萬警察並沒有立即對出街行人和車輛進行嚴格盤查，原因之一可能是因為警察防護裝備不足。昨天有警方人士向媒體表示，警方口罩不足。他看到有警員不帶口罩跟聚集的人交涉，感到很不安全。不過，今天已經有警員戴口罩在街上盤查行人。

面對前所未有的疫情危機，法國國會今明兩天（3月19-20日）就政府在周三設立的國家“衛生緊急狀態法”投票。這個法案在國會通過後，將以政令形式宣布。參眾兩院將在緊急狀態期間實時被通報政府所採取的一切措施。這個緊急衛生狀態法中包括一系列支撐經濟的緊急措施。

此外，法國衛生當局表示，原定居家隔離15天的計畫很可能需要延長，延長到30天。法國公共衛生署負責人Genevieve-Chene表示，要在大家隔離2-4個星期之間，才能看出這次疫情的力道走勢。