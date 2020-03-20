死亡病例猛增 法國強化隔離 尼斯宵禁 巴黎封閉戰神廣場河畔大道

法國24小時死亡病例猛增21%，累計死亡450人，確診病例從10995人升至12612人。其中5226人住院治療，1297人重症，正在搶救。面對這一嚴峻局面，法國政府決定周末起強化檢查流動人口，以防疫情進一步蔓延。

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法國總統馬克龍周四批評若干法國人不嚴格遵守禁令，仍然成群去公園海灘散步，星期五，為預防大批法國人趁着周末去鄉下度假，法國政府宣布周末將在火車站、機場採取更加嚴格的檢查措施。

法國當局宣布，將在所有火車站、飛機場實施嚴厲檢查。當局警告，周末度假並不在政府星期二頒布的禁令中規定的可以免除懲罰之列。法國內政部長卡斯塔內表示，為防止疫情進一步蔓延，人們只可以在規定條件下，在附近進行短暫的散步、跑步、採購、看醫生、以及出於家庭原因必須出門等等。

內政部長表示，政府並未進一步強化封城措施，政府的目的只是落實已有的措施。法國交通部長則表示：“我們不希望看到上個周末出現的人群遷徙的場面”。當局已經同法國全國鐵路公司達成協定，周四下午開始，凍結長途旅行訂票。

內政部長對尼斯市長決定即日起實施宵禁表示讚賞。

關閉巴黎河畔大道 榮軍院廣場 戰神廣場

為嚴格落實封城措施，法國當局出動十萬警察和憲兵檢查行人和遊客。卡斯塔內還表示，他希望所有市長動用手中權力，動員市政警力，對所有可能構成違反隔離措施的地方和人群進行檢查。

在巴黎，警方與巴黎市長已協商同意，禁止在環塞納河公路舉行任何集會或者散步活動，榮軍院前面的大廣場，埃菲爾鐵塔前面的戰神廣場統統關閉。

巴黎警署還呼籲民眾發揚公民精神，遵守封城規定。法國目前尚未打算實施全國宵禁，關於是否延長封城暫時也無定論。

尼斯實施宵禁

法國南方名城尼斯周五宣布，即日起直至未來數日，為應對新冠病毒蔓延，將在全城實施宵禁。根據尼斯市長埃斯特羅斯簽署的市政命令，尼斯從周五晚間八時起，動員最大警力，實施全城宵禁。埃斯特羅斯市長表示，八時以後，所有商店和藥房都已關閉，除非政府封城禁令規定中允許出行的特殊人員，包括醫護人員、社會救助人員等，其他人一概不再需要外出。

確診感染的埃斯特羅斯市長表示，一定不要輕視正在肆虐的新冠疫情。