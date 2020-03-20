法國三名醫生狀告總理和前衛生部長早期抗疫不力釀災

法國疫情繼續惡化，政府要求民眾更嚴格執行隔離措施，但法國政府之前不作為，沒有任何戰略儲備的佛系抗疫手法依然是民眾不滿的焦點之一，已經有醫生對政府在疫情初期不作為提出法律訴訟。

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尤其是前衛生部長布辛（Agnès Buzyn）在本周二出版的世界報採訪中爆料，她從一月開始就多次就中國當時的肺炎疫情向法國最高層“吹哨，但沒有引起重視，她說自己在二月初含淚離開了衛生部，替因視頻醜聞而被迫退出的格里沃 （Benjamin Grivaux） 出征巴黎市長競選。但一輪選舉成績黯然，排名第三，無望當選。

布辛在< 世界報 >>採訪中說，她知道海嘯即將到來，1月30號就警告總理菲利普市政選舉可能難以如期舉行，她說，我們本應該停止這一切，停止這場假面舞會。

布辛的爆料猶如丟下一顆炸彈，在法國引發軒然大波，加大民眾對政府的處理危機的能力的質疑。據法國多家媒體報道，三名醫生已經向法國共和國司法法院提交一份申訴狀，這三位醫生是一個剛剛成立不久的醫護人員組織C19的代表，其律師表示，被告是總理菲利普和前衛生部長布辛，告他們沒有及時採取措施阻止新冠肺炎疫情的大流行。之所以向共和國司法法院提交申訴，是因為這是唯一可以審理在職政府內閣成員的司法機構。律師還表示，醫生們認為菲利普和布辛早已意識到災難而且完全有採取措施的能力，但他們選擇了不執行。如果罪名成立，被告可面臨監禁兩年和30,000歐元的罰金。

醫生們的申訴也依據了布辛本人接受世界報採訪中的說辭。她指出，自己在一月份就曾將新冠病毒引發的傳染病嚴重性告知了總理本人，而且警告市政選舉無法如期舉行。據此，C19 協會的醫生們認為總理菲利普和醫生出身的布辛部長主動放棄了採取措施來應對可能會對個人安全造成威脅的自然災害，也就是學名為COVID－１９的大流行病。

根據法新社看到的這份申訴書，原告醫生指出，政府從３月１３號開始採取措施，最後才要去所有民眾居家隔離。而如果更早些採取措施，那麼毫無疑問，將有可能通過減少被感染的人數來遏制流行病。他們尤其對疫情重病竈之一瓦茲省除了關閉學校之外，沒有採取其他任何特殊措施感到遺憾。

實際上，在布辛爆料出台當天，總理菲利普在接受電視二台晚間八點新聞節目中並沒有否認布贊的說辭，但他為自己辯解道，如果他不重視這場公衛事件，他就不會於一月份就召開會議，採取重要決定。他說，幾個月前，有人說“你們做得太多“或者”做得不夠“，幾個月後，也有人會說‘你們應該那樣做”，他聲稱，這些爭儀，我了解，我也承擔責任。

報道指出，周三，法國預算部長達曼寧表示，二月份，政府並不能預知新冠疫情會讓法國陷入今天的處境，他再次確認所有政府採取的決定的依據都是科學家的選擇。