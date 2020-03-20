法國急缺口罩 輿論要求成立調查委員會調查原因

法國疫情嚴重，確診感染者突破一萬人。各界急缺口罩，其中一線醫護人員“口罩荒”更是迫在眉睫，消毒液等其他防護用品也不夠用。醫界有聲音呼籲調查口罩缺乏的原因。法國多家紡織企業開始轉型生產口罩。

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據法新社今天報道說，法國政府表示，3天以來，政府已向藥店和醫院提供了3000萬隻口罩。並稱，目前還有1億個口罩庫存。

然而，在今天的早間新聞中，法國醫療界，警察界，貨運界紛紛發出口罩告急的呼聲，要求當局立即提供口罩和消毒液。

斯特拉斯堡一個醫生聯合會的負責人今早在法國古典音樂台新聞中表示，當年薩科齊的衛生部長巴士羅女士曾為禽流感疫情儲備了7億隻口罩，現在大家卻沒有口罩用。

另一位醫界人士表示，算上最近中國援助的100萬隻和法國軍方提供的500萬隻口罩，無法解決3百萬醫護人員的口罩慌問題。還有人呼籲成立調查委員會，調查法國急缺口罩的原因。

昨晚在法國全天新聞電視台BFMTV的疫情特別節目中，一位受訪的醫界人士批評法國政府對疫情準備不足，他說，醫護人員嚴重缺乏口罩。在這方面，法國到像個不發達國家。

法新社說，法國多個紡織廠轉型生產口罩，“口罩荒”幾個星期後有望緩解。不過這些企業生產的口罩不見得符合外科口罩標準。對此，里昂一個醫院中心負責人布萊醫生（Dr.Jean Yves Blay）告訴法新社，“即便口罩不合格，也好過沒有”。

里昂美洲豹紡織公司的經理包艾爾（Eric Boel）告訴法新社，他們公司已暫停其他所有產品的生產，80台織機全部啟動，從昨天開始生產口罩。他還說，他們生產的口罩可在清洗後重新使用。