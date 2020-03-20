法國警察工會: 沒口罩 不出勤

法國警員急缺口罩。當局部署10萬警員核查不守隔離規矩的人。但是很多警員都沒有口罩，沒有防護手套，沒有消毒液，面臨很高的感染風險。

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法國警員聯盟Le syndicat policier Aliance昨天在網上發傳單，建議大家“如果沒有口罩，手套，消毒液等防護用品，就行使“撤退權”，拒絕執行任務。在防護用品當中，警員工會主要的訴求是口罩。

疫情初期，法國警員工會就發出警告，指出警員在執行任務時遭病毒傳染的風險。多個視頻顯示，警方要求警員巡邏時不得戴口罩的指令，引發警員們的憤怒。

現在法國疫情爆發，急需口罩，一位法國醫界人士今天一家廣播電台表示，即便算上最近中國援助的100萬隻和法國軍方提供的500萬隻口罩，也無法解決300萬醫護人員的口罩慌問題。

自從武漢肺炎（covid-19）疫情爆發初期，法國就到處買不到口罩。當時法國衛生當局堅稱，只有生病的人和醫護人員才需要戴口罩。但隨着法國疫情大爆發，連醫院都口罩告急。今天還有人提到薩科齊時代的衛生部長巴士羅女士曾為對抗禽流感疫情，儲備了7億隻口罩。這些口罩哪裡去了？更有人呼籲成立調查委員會，調查缺乏口罩的原因。

法新社說，法國多個紡織廠決定轉型生產口罩，“口罩荒”幾個星期後有望緩解。不過這些企業生產的口罩不見得符合外科口罩標準。對此，里昂一個醫院中心負責人布萊醫生（Dr.Jean Yves Blay）告訴法新社，“即便口罩不合格，也好過沒有！”

法新社今天報道說，法國政府表示，3天以來，政府已向藥店和醫院提供了3000萬隻口罩。並稱，目前還有1億個口罩庫存。