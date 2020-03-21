法國伊朗換囚：法國學者馬沙爾獲釋返國

法國研究人員Fariba Adelkhah和Roland Marchal2019年6月在伊朗被捕

法國與伊朗交換囚犯，法國學者羅蘭-馬沙爾（Roland Marchal）獲釋返國。但他的伊朗裔伴侶，同為法國學者的法麗巴-阿德爾哈（Fariba-Adelkhah）卻未獲釋。馬克龍敦促德黑蘭當局立即釋放她。

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巴黎愛麗舍宮今天3月21日發布聲明說，法國總統馬克龍非常高興地宣布羅蘭-馬沙爾獲得自由。他定於今天中午返回巴黎。馬沙爾自2019年6月被伊朗囚禁。法國總統府的聲明說，總統馬克龍敦促德黑蘭立即釋放法麗達-阿德爾哈。

60歲的法麗達-阿德爾哈與其伴侶64歲的羅蘭-馬沙爾都在巴黎政治學院國際研究中心(CERI)做研究員。他們去年6月一同在伊朗被逮捕。

據法新社說，法國與伊朗達成換囚協議，用一名伊朗人交換法國人羅蘭-馬沙爾。那名41歲的伊朗男子羅霍拉內賈德（Jalal-Rohollahnejad）是工程師，被美國要求引渡。法國將他送入伊朗駐巴黎大使館後，伊朗官方英文電視台宣布，他已乘飛機回到伊朗。

昨天伊朗司法官方通訊社Mizan Onlie 宣布，德黑蘭與巴黎正在為交換囚犯展開合作。表示根據伊朗司法合作制度，法國當局釋放羅霍拉內賈德，換取伊朗釋放一名在押的法國人。

伊朗工程師羅霍拉內賈德於2019年2月在法國南部城市尼斯被捕。華盛頓指控他違反美國制裁伊朗的規定，試圖將一些與伊朗革命衛隊有關的軍用技術材料帶回伊朗。

伊朗官方司法通訊社Mizan 介紹，法國最高法院去年3月11日核准向美國引渡羅霍拉內賈德，但法國政府不顧這個判決，釋放了此人。法新社說，落實引渡令必須得到法國政府總理菲利普發布的政令。

法國當局不願立即評論此案。幾個月來，法國一直要求伊朗當局釋放羅蘭-馬沙爾和法麗達-阿德爾哈。他們的案子已在三月初開審。羅蘭-馬沙爾是非洲問題專家，法麗達-阿德爾哈是研究什葉派的人類學家。

伊朗最近幾個月已跟美國，澳大利，德國交換了囚犯。但是伊朗不承認雙重國籍，將伊朗裔法國研究員法麗巴-阿德爾哈視為伊朗人關押。