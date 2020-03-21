防護匱乏 法國大東區從中國急訂5百萬隻口罩解燃眉急

新冠疫情繼續在法國肆虐，大東區是重點災區之一，今天法國政府又派軍機從大東區疏散患者，目的地是疫情相對沒那麼嚴重的南部。同一天，大東區決定向中國提交5百萬隻口罩的訂單。

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根據法國政府3月20日星期五的數據，大東區有1151人因感染新型冠狀病毒住院，105人死亡，而法國公共健康局不間斷更新的數據截至記者發稿顯示，大東區累計有3006人確診感染新型冠狀病毒，死亡人數累計61人，3月21日截至發稿與20日相比感染人數上升363人。按照累計感染人數來看，在法國本土13個大區當中，大東區是第二嚴重的大區，感染人數緊緊咬住法蘭西島大區。

斯特拉斯堡南部的城市米盧斯的醫院接收新冠病毒感染者的能力已經高度飽和，法新社馬賽站消息稱，該醫院只有30個復蘇搶救床位，醫護人員只有一百多人。3月21日星期六早上，為了緩解高度飽和的地區醫院接診程度，法國政府派出第二架配備軍事醫療器械的軍機“鳳凰A330”從伊斯特的軍事基地起飛，前往米盧斯，把米盧斯的部分患者運往南部阿奇丹地區進行分散治療。

米盧斯市在今年2月底舉辦了一場教會福音集會之後，把它所屬的上萊茵省變成了疫情重災區。而上萊茵省所在的大東區，也跟着出現強烈漲勢。相比之下，南部地區疫情暫且沒有這麼嚴重，政府已經通過第一家軍機從米盧斯接走6名患者，送往南部的馬賽和土倫市救治。這個周末，法國海軍也將幫助運送科西嘉島的十多位患者前往馬賽市治療。

面對疫情，大東區區委會主席讓-洛特納3月21日星期六宣布，當天“決定動用大區預算，從中國訂購5百萬隻口罩”，同時敦促本地口罩生產廠，“預計每周可生產1百萬隻”。（阿爾薩斯，奧博等地區也與法國老牌織物企業“小船”合作，預計每周生產50萬隻口罩支援大東區）。大東區截至周六已經從捐贈企業處獲得35萬隻口罩。洛特納本職就是一名醫生，他此前是米盧斯市醫院急診處處長。他提到，地區動員力量是巨大的，“上周四發推呼籲人們捐贈口罩後，24小時內就有35萬隻口罩的捐贈量出現，而其他捐贈還在源源不斷湧來”。他表示“這些口罩將發放給前線人員：醫護，警察，消防員，家庭協助工等...需要給人們信心，而發口罩就是信心的一種體現，向人們說：‘我們和你們在一起，我們在這裡保護你們’”。

大東區收到的口罩將在大區藥房與藥房工作人員工會的合作組織之下進行，上萊茵省已經在發口罩了，下萊茵省剛剛開始，默塞爾和孚日省也將開始。這四個省是大東區疫情最嚴重的省。