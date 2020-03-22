疫情全境擴散 法軍轉移科西嘉島病患 新喀里多尼亞將隔離

法國武肺（covid-19）疫情走向全境擴散。法國衛生當局昨晚3月21日宣布，在過去24小時，新增112個死亡病例，累計死亡562例。今天22日法國軍艦從科西嘉島向本土轉移病患。

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法國累計確診14459例。目前有6172人住院治療，其中1525人是危重病例。法國國會經過幾個小時的激烈辯論，投票批准了政府推出的，旨在控制疫情的緊急衛生狀態法，界定該法的界限，在疫情威脅下，公民的流動自由受到限制，但有效期為2個月，也包括對不遵守隔離規定的處罰措施。

有關疫情的大趨勢，法國衛生當局昨晚報告稱，我們正在走向全境疫情擴散。並呼籲人們“嚴格遵守隔離指令”，勤洗手，與他人保持一米以上的安全距離。

法國軍隊繼續參與應對疫情：一艘法國軍艦從南部軍港土倫出發，今早開進科西嘉海灣，將島上15個確診病人轉移到馬賽醫院。當中包括6個危重病人。日前，法國軍隊還用軍機從疫情嚴重的東部大區向南部轉移病患。

此外，法國在大洋洲的海外領地新喀里多尼亞，今天3月22日再新增兩例確診病例，總數升至四例。努美阿當局宣布從明天周一夜裡24點開始，全島居民在家隔離。