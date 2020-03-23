家庭消毒：快去買漂白劑！

法國全面“禁足令”實行了一個星期，疫情只會加重不會立即好轉。24日的專家小組會議將對延長禁足令提出具體的時間表。在馬賽民眾排長隊檢測後獲取靈丹妙藥-羥氯喹(Chloroquine)的同時，消毒已經成為宅家民眾頭等大事。在酒精和免洗消毒液買不到的情況下，漂白劑被法國衛生局推到了前台。但這畢竟是代用品，使用時特別小心沒有稀釋前，不得觸碰皮膚、特別不得觸碰眼睛等關鍵部位。

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目前藥房已經無法提供酒精、免洗消毒液等急用品，有的民眾開始推出土辦法。把白醋中加一些食鹽來消毒電視機、手機等平面。法國衛生局3月23日表示，白醋加鹽等土辦法殺不死病毒；清水中稀釋二氧化氯、75%乙醇、過氧乙酸等消毒組合物都不太理想。但Javel漂白水稀釋後對殺死病毒是有效的。

這種漂白水的法文全名是eau de Javel。目前在超市還沒有斷貨，但價格已經從0.99歐元升至1.44歐元，網上的價格就更貴。法國衛生局在宣布上述消息時表示，Javel漂白水可以有效殺死病毒。

當使用殺菌劑和消毒液的時候，一定要根據產品說明要求操作，例如使用什麼濃度，並且消毒液需要停留在物體表面多長時間，才能有產品宣稱的效果。例如漂白水可以有效殺死多種細菌、病毒、黴菌等，但通常要保留2分鐘以上再擦去殘留才能徹底殺菌；又例如稀釋的漂白水不穩定，應該每次使用之前才稀釋至需要的濃度，以確保滅菌效果。

但法國衛生局特彆強調說，Javel漂白水對皮膚、眼睛和呼吸道有刺激性，有需要的話可帶上膠手套和眼罩保護，盡量不要吸入揮發氣味，要注意清潔劑和消毒劑的安全使用說明。

另外，不得已外出回家後，如果需要洗衣服消毒，做好把洗衣機調至60度，轉洗的時間不可少於30分鐘。