“氯喹”：不要當我們都是些巫醫

馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）主任哈烏爾特（Didier Raoult）用氯喹治療新冠病毒初步結果令醫學界、政界和人心惶惶的民眾有了希望。但總理和衛生部長不同意大批使用，理由是要進行新的臨床試驗。

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3月23日全天，好幾百名馬賽民眾排隊免費測試，在新冠病毒檢測結果呈陽性時，哈烏爾特團隊將免費向民眾提供羥氯喹添加消炎藥的硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine）。

法國衛生部長維蘭“神藥”首先表態。他說，在目前這個階段，法國公共健康高級委員會不建議使用“羥氯喹”抗病毒。法國衛生部長補充說，除非病情突然惡化。

馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）主治醫師帕羅拉(Philippe Parola)對法國新聞電台記者表示，治病救人是醫生的天職。他不明白為什麼要等病情加重再使用這種已在一些病人身上見效的藥物。

巴黎皮提耶-薩爾佩特里爾醫院 (Pitié-Salpêtrière)一名傳染病學教授表示，哈烏爾特（Didier Raoult）研究團隊臨床試驗病患太少了，我們不能盲目推廣。

馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）主治醫師帕羅拉在接受法國國內電視新聞記者採訪時還表示，我們團隊的醫生不是巫醫，中國醫療隊已經使用了很長時間。法國尼斯市市長克里斯蒂安·埃斯特羅斯（Christian Estrosi）一個星期前被確診感染新冠肺炎。他23日接受法國全天候BFMTV採訪時表示，他就接受了硫酸羥氯喹，幾天後退燒了，而且副作用不大。他讓大家相信哈烏爾特（Didier Raoult），允許尼斯城自由職業醫生在病人確診後立即開處方藥。

埃斯特羅斯還表示，一場戰役打響了的時候，沒有時間在巴斯德研究所的老鼠身上測試6個月，我們輸不起。

法國總理菲利普23日在晚間新聞中表示，沒有新的臨床實驗，我們不準備大批使用“硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine）”。