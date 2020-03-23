法國人要在家關多久？科學權威：至少四周！

法國新冠疫情科學委員會主席預估，防疫政策效果顯現，至少需要四周。

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法國在3月23日進入限足之後的第二個星期。有越來越多的人清醒意識到疫情嚴重性，自覺在家幫助緩解前線醫療人員壓力，同時也有越來越多的人對限足產生心理壓力，不知何時可以解禁。對此，法國政府成立的疫情科學委員會主席做了解釋。

法國衛生部長在3月11日下達命令成立新型冠狀病毒科學委員會，這一委員會的功能主要是向公眾闡明決策。它的主席是法國免疫學專家德爾弗萊西，曾經在2014年任部長間埃博拉疫情信息協調員，2016年以來任法國國家道德諮詢委員會主席。德爾弗萊西曾經在3月18日率先公布，緩解新冠疫情的限足令可能會比原定的15天要長。剛過去的周末，他再一次闡明上述觀點，並做了詳細解釋。

德爾弗萊西表示，人們需要有一個清醒的認識，接下來這周，新冠疫情程度會加重，重症患者人數會增加，死亡人數會增加。現在科學委員會必須考量醫療系統的負荷能力，我們現在可以對接下來四周有一個大概的認知，而延長限足令，雖然不是最好的方法，但它是糟糕的方法當中，最好的那一個，限足令最少要4周，才能展現成效。

德爾弗萊西認為，最好的方法當中，尤其可以借鑒韓國方式，即：大量檢測，嚴格跟蹤，電子跟蹤個人，但這“無疑對自由造成傷害”。他認為，如果法國有效果明顯的藥物，原本可以立即大量檢測。但問題是，“法國檢測能力遠遠不如韓國，例如法國每天完成約8000個檢測，檢測物的活性成分主要產自中國和美國，問題是，中國因疫情按下暫停鍵，而美國則把藥品留給了自己”。

德爾弗萊西表示，繼續限足，是唯一一個壓制疫情增長線，避免醫療系統被擊穿的方法。而且人們完全可以通過盡量不出門，從一人一天接觸50個人，降低到一人一天接觸5個人，從而降低潛在感染速度，“這既是倫敦熱帶藥物與健康學院的研究結果，也是中國嚴格限足令展現的效果”。

對於集體免疫，德爾弗萊西認為很難講。他表示，在沒有疫苗的情況下，要達到集體免疫，一般要有一半人口感染，但非典期間，獲取集體免疫所需的人口感染比例甚至不到50％，幾內亞的埃博拉病毒也在感染比例不到50%的情況下激活人們的集體免疫，然而新冠病毒史無前例，法國科學委員會寄希望於公眾的紀律。