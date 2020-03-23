法國疫情嚴峻 第一名醫生感染殉職 今推更嚴緊急狀態 法國醫界要告政府

法國新冠肺炎疫情日趨嚴峻，累計死亡人數今天攀升至674人。目前法國各醫院收治7240感染病人，其中1746例屬於重症病人。，法國本周末報告第一例法國醫師救治病人期間染疫殉職，加劇疫情警報。殉職醫生遺囑含有勸導公民嚴格隔離在家。法國議會上下兩院經過3天冗時辯論，推出更為嚴厲的執行隔離緊急狀態法。

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據法新社今天報道說，法國政府醞釀今天推出更為嚴厲的隔離緊急狀態法規，將疫情防衛的公共衛生事件措施與國家安危掛鉤。新的法規經議會批准之後，將有嚴厲的刑罰強制性要求法國公民執行隔離法規。

法國所有媒體周末開動機器，發動所有階層人士專家討論疫情以及措施。一個基本共識顯示，公民以及輿論做好心理準備，迎接嚴格的隔離措施以及更為嚴峻的隔離法。

法國警方在過去的周末對路上行人進行了多達兩百多萬的檢查，實施的罰款次數也驚人。新的緊急狀態法規，將使多次違規者罰款額破千歐元以及刑罰治罪，並與蓄謀罪掛鉤。

法國仍然在疫情衛生治癒方面有爭議，一個是針對馬賽醫生氯喹類藥治療，主要集中於該藥經國際刊物刊登，傳受美國親睞而有斐聲，但法國臨床不少醫生認為，此藥並不治癒新冠病毒。法國衛生當局目前加緊研討與臨床試治，接受研發新藥與疫苗同時，不排除任何選項。

另一個爭議是對全民測試爭議。法國衛生當局被指缺乏戰略預前規畫，測試試劑匱乏。據法國衛生當局指針對疑似確診病人測試，而避免大面積民眾測試，不僅有戰略選項，也有技術與成本限制。法國採取嚴格居家隔離，避免大面積檢測。而且新冠病毒健康攜帶對檢測無動於衷，反而將使傳染機率擴增。

法國媒體多引韓國經驗，但韓國經歷爆炸性爆發階段，只是在病竈地區有限度擴大測試。

台灣被視為防疫至此成功典範。台灣採取有目標測試，至此拒絕大面積測試，理由是大面積測試將使有病毒但無癥狀健康或亞健康者四處傳播可能更大。而且被測試者的染毒傳毒狀態處於活動狀態，經常變化。不過台灣不排除擴大監測範圍與目標，至此仍然強調嚴格居家隔離，並輔以越來越嚴厲行政處罰措施。

法國已經居家隔離措施一周，自法國第一名醫生殉職後，法國人每天晚上8點鐘在窗前樓台上鼓掌向醫護人員致敬的活動，更為長遠。

法國醫生專家表態深受感動，但堅稱，支持法國醫護人員的最好行動，是嚴格居家隔離，延緩新冠病毒疫情海嘯般衝擊到來，給法國醫療系統稍多的時間應對。

法國巴黎遠郊北方市鎮康白尼（Compiegne）市長馬利尼（Philippe Marini）告訴法新社，染疫殉職的67歲急診室醫師拉紮芬德拉齊（Jean-Jacques Razafindranazy）在當地醫院任職。拉紮芬德拉齊原本正在度假，為了對抗國內這波重大疫情決定重返工作崗位，被家人譽為英雄。

據馬利尼說，馬達加斯加出生的拉紮芬德拉齊「明知自己在冒險，仍自願回來治療民眾」。

拉紮芬德拉齊擔任家庭醫師的妻子同樣染上武漢肺炎，已在家中隔離。

法國第一位醫生殉職，加劇了法國醫護界抗議政府忽視與瀆職，沒有為醫護人員提供免疫避受感染的基本條件。據法新社說，法國部分地區醫療人員正因口罩等防護裝備短缺，集體控告政府失職說謊。