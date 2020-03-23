迪迪埃·拉烏爾：聲稱氯喹是新冠肺炎剋星的傳染病專家何許人也

面對新冠肺炎大爆發的局面，全球各國的頂尖專家也都在尋求解藥之際，法國傳染病專家迪迪埃·拉烏爾（Didier Raoult）聲稱他使用抗擊瘧疾的藥物氯喹讓病人奇蹟般康復，引起輿論轟動，也成為幾天來醫藥界爭論的焦點。

廣告 繼續瀏覽後續

這位科學家的背景是什麼？迪迪埃·拉烏爾特稱自己為“細菌的捕撈者”。如果說拉烏爾醫生的專業技能得到一致認可，對他的批評和質疑聲也不斷。拉烏爾教授在世界範圍內被公認為頂級傳染病專家。據他領導的法國馬賽地中海感染病醫院的網頁介紹，他是專業文章在傳染病領域被國際科學界引用最多的歐洲研究人員。而媒體對他的評論還要加上一句：他喜歡冒險。

他20歲那年取得文學高中畢業文憑後進入醫學院開始醫學生涯。通過識別“擬菌病毒”和“衛星病毒”而逐漸為人所知。他還使自己成為“立克次體”的全球專家。“立克次體”是引起斑疹傷寒的細胞內細菌。在慢性感染性疾病惠普爾病（Whipple）病發作近一個世紀後，他破譯了該基因組的起源。在整個職業生涯中，他與團隊一起發現了數十種新的致病細菌。其中有兩個以他的名字命名。在他的支持下，法國創建六個傳染病研究中心。

儘管專業成績斐然，但迪迪埃·拉烏爾特有時會發現自己處於爭議的中心。比如目前有關氯喹分子擊敗冠狀病毒的爭論。在新冠病毒爆發初期，他曾說這個病‘‘並不可怕’’。他在二月初通過曾通過視頻宣布氯喹是新冠剋星的結果，雖然消息被社交媒體廣泛傳播，但卻被業界指為‘“假新聞”。

據介紹，氯喹是一種抗瘧疾的廉價藥物，由氯喹衍生出的羥氯喹已有數十年臨床應用歷史，市場上最多以Nivaquine或Plaquenil藥名銷售。拉烏爾特團隊臨床實驗時結合使用了阿奇黴素以預防細菌感染。拉烏爾特表示，在給羥氯喹添加了阿奇黴素以後，治療效果更是非常出奇。拉烏爾特表示他也是僅僅在數日前發現了兩種藥物結合使用的奇效。

現在他又聲稱將此法用在24人病人身上，發現有75% 的患者的病毒完全消失，相比之下，同樣的時間內，沒有採取這一治療方式的病人僅有10%獲得同樣的的效果。但有專家質疑，專家認為24位病人身上所做的實驗並不能回答所有的必須條件。而且有很多副作用。包括免疫系統感染，胃腸道疾病，噁心，嘔吐，肝臟甚至血液學疾病等。但專家的說辭遭到拉烏爾的駁斥，稱救命要緊，事實已經證明是有效的方法，還要什麼程序不程序！

但拉烏爾似乎取得勝利，不僅在全球名聲大起，法國衛生部長上周六表示，他已要求拉烏爾特教授的研究按照科學模式“由其他獨立小組在其他醫院大規模複製”。專家認為，相關臨床實驗結果有望在15天內出爐。

而科學結果出來前，包括被確診的尼斯市長埃斯托齊在內的一些名人都已經要求採取了這位教授的治療方式。埃斯托齊告訴媒體，他經過六天的治療後，感覺自己已經康復，活力十足。