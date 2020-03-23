關閉露天菜市、宵禁…法總理電視講話又說了些什麼？

法國總理菲利普23日晚間20點在私營電視一台就防控疫情發表了全國電視講話。菲利普表示，“禁足令”很可能將延長幾個星期。24日政府在諮詢專家委員會意見後再做決定。另外，從3月24日開始，正式關閉各市的“露天菜市場”，省長和市長有做出相反決定的權力。總理不同意在現階段使用馬賽醫療科研團隊給病患使用的抗擊病毒藥-羥氯喹(Chloroquine)。

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法國疫情還在加重。根據衛生部長維蘭23日晚公布的數據，法國24小時中新增3176確診病例，共為19856例。僅一天的時間死了186人；死亡總人數為860人。8075名病患住院治療；2082人重症搶救。

在此前宣布的封鎖措施中，有兩大疏忽。一是每個城市一個星期至少兩次的菜市場在高峰時，大家不太遵守一米的間距，容易出現人傳人的現象。另一個漏洞就是很多人想鑽“室外鍛煉身體條文不具體”的空子，到城市街心公園、海邊沙灘、森林等地散步、閒遊。

23日總理菲利普明確表示，外出散步的人不能結伴，只能是一個人。離自己的住家不能超過1公里的距離、不得超過一個小時；每一天只允許外出一次，否則會受到重罰。

法國從3月17日午間實施全面封鎖以來，本打算把違規者的罰款數目最低定在38-135歐元之間。結果從第一天開始就把罰單的數額定在最高水平，135歐元。違規第二次的人將被罰1500歐元。違規超過4次的屢犯不該的人最高將被罰3750歐元，6個月的監禁。看來政府希望減少社交接觸的決心是下定了。

針對馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）對應用氯喹治療新冠病毒臨床測試初見成效，總理菲利普表示，在沒有更多、更新的臨床測試下，不全面推廣這種藥。

法國近10個城市已經實施了宵禁。總理菲利普表示，我們會逐步採取這一方式，特別是在疫情重災區。每個城市宵禁規定時間不同。有的是從晚10點至清晨5點。有的時間更早，晚20點開始實施宵禁，違者將罰重款。