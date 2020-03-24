新冠病毒：法國死亡人數超過1000

法國衛生部門負責人薩洛蒙24日宣布，法國新增2444例，總數為22300例；一天中有240人死亡，死亡總人數為1100人。住院病患過萬，為10276人，其中2517人需要搶救。法國養老院已經成為重災區。巴黎羅斯柴爾德養老院81名老人確診，死亡人數多達16人。法國總統馬克龍25日將視察重災區米盧斯野戰醫院。

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法國總理菲利普3月23日在晚間新聞中再次收緊了防疫措施。從24日起，除非市長和省長特批，全部關閉菜市場。外出體育鍛煉的民眾也不得離家太遠，方圓一公里、不得超過一個小時，一天一次。11個省市已經開始實施宵禁。法國總統馬克龍在諮詢了專家小組之後，這個科學理事會表示，隔離時間至少需要六個星期的時間。

防新冠病毒科學理事會還表示，一定要全面落實“禁足令”的各項措施，建議禁足令需要至少六個星期，也就是說從3月17日開始解封日期預訂為4月28日。

政府必須對防疫防護設備的短缺表現出充分的透明度和更多的清晰度。科學理事會希望去海外省和醫療保健系統脆弱的國家旅行要限制在最低限度內。

該委員會也坦承地表示，現階段在全國範圍檢測疑似病例或對確診的人進行全面隔離是無法實現的。面對空前的健康危機，科學理事會再次強調了城市門診醫生(médecin généraliste)所將起到的作用。