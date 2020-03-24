《高盧英雄歷險記》之父 法國著名漫畫家烏德佐去世享年92歲

法國國寶級漫畫《高盧英雄歷險記》的聯合創造者，著名漫畫家阿爾伯特·烏德佐（Albert Uderzo）於巴黎時間周二凌晨去世，享年92歲。1927年4月25日出生的他在去世時距離其93歲生日不到一個月。他的死訊也引發了大量法國漫畫讀者和世界漫畫愛好者的追悼和紀念。

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《高盧英雄歷險記》是法國國寶級漫畫。由法國漫畫界最著名的雙人組合勒內·戈西尼（René Goscinny）與阿爾伯特·烏德佐共同操刀，從1959年開始連載。60多年來，這部漫畫已被譯成111種語言（包括拉丁語和許多歐洲方言），全球銷量達到3.8億冊，使其成為了在世界範圍內最為暢銷的歐洲漫畫作品。它不僅是在法國和歐洲家喻戶曉的漫畫經典，更成為在海外法國文化的象徵之一，是當之無愧的歐漫經典。作為這一著名漫畫的聯合創造者之一，生於巴黎卻在阿根廷度過童年的戈西尼早在1977年11月就因心肌梗死過世。作為他當年創作的好夥伴和優秀的漫畫作者烏德佐，周二凌晨於巴黎近郊納河畔訥伊（Neuilly-sur-Seine）過世的消息，經其家人宣布後被公之於眾。

烏德佐1927年4月25日出生於位於法國東北部的菲姆鎮（Fismes），是意大利移民的後代。1938年，他跟隨父母的搬遷來到巴黎，童年時通過閱讀美國漫畫米老鼠這一形象接觸了充滿創造性的世界。他從童年時代就展現出了非凡的繪畫才能，無時無刻不在畫畫。他的哥哥發現了他的繪畫天賦，建議他去巴黎的一家出版社工作。1940年，他年僅13歲便在二戰中受雇於巴黎出版協會（Société parisienne d'édition）。他發表的第一部作品是對拉·封丹的寓言《狐狸和烏鴉》的戲仿。他和勒內·戈西尼最早的合作是一份女性雜誌上的禮儀專欄。勒內·戈西尼去世後，他獨自一人繼續創作的《高盧英雄歷險記》依然受到廣大讀者的喜愛，讀者群不斷擴大。2008年，烏德佐不再擔任《高盧英雄歷險記》的繪者，但他對於筆下的人物熱情不減，直到年長時仍然筆耕不輟。

自從烏德佐去世的消息被宣布以來，正如對於任何偉大的創作家一樣，無論是民眾在諸如推特等社交媒體上，還是在法國的各大報紙和漫畫雜誌的官方平台上紛紛向他致以敬意。包括法國著名的政治諷刺類雜誌《查理周刊》通過推特向眾人表示，當該雜誌社在2015年1月遭遇恐怖襲擊時，當時已經87歲高齡的烏德佐曾專門重拾畫筆，向該雜誌在恐襲中逝去的漫畫家們致敬。《查理周刊》則在當天的紀念推文中寫道，“今天，我們不舍地回報這一舉動”。

《高盧英雄歷險記》是法國前總統薩科齊送給美國前總統奧巴馬女兒的禮物；法國的第一顆人造衛星取名為“阿斯特克斯1號”(漫畫主角的名字)；漫畫主人公形象作為法國象徵登上過美國《時代》雜誌封面。《高盧英雄歷險記》講述一個高盧小村莊的村民在魔法藥水的幫助下，用智慧和勇氣抗擊羅馬侵略。背景雖然設在公元前，但內容卻與現代生活息息相關，作者時而借古諷今、針砭時弊，時而調侃名人、戲仿歷史，內容包羅萬象，縱跨千年，遍覽天下。

烏德佐本人曾在接受中國媒體採訪時介紹稱，“我們從來沒想要寫一本歷史教科書。我們只是從高盧-羅馬時期、從古代尋找靈感。我們從凱撒自己寫的著名的《高盧戰記》中汲取信息。但這隻為故事搭建了歷史背景，並不是主人公眾多冒險的內容。不要忘了，《高盧英雄歷險記》首先是一部漫畫，要幽默，要搞笑，要跟現實有距離。第二點不能忘記的是，關於那個時代的重要記憶和史實都非常稀少。相比較起來，我們覺得現代的日常生活能為主人公的新冒險提供取之不盡的素材。勒內的寫作天賦讓他每次都能把社會上的時事漫畫化，寫成搞笑的故事。我們翻開一本漫畫不就是為了笑嘛。這意味着看書時我們並不身處於現實中，這也許就是這套書50多年來擁有這麼多讀者的原因之一吧。”