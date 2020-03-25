巴黎封城 空氣質量現重要改善

為打擊2019冠狀病毒疾病疫情，法國實施全國封城。根據大巴黎地區空氣品質監測局報告，這讓巴黎空污程度下降20%至30%，氮氧化物排放量更改善超過6成。其他國家的多個大城市，也都有封城帶來空氣質量改善的報告。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，疫情讓法國全國封城，巴黎空污改善近3成。自3月17日生效的全國封城令讓無數汽車及貨車停駛，並大幅降低巴黎兩座機場的航班量。

該報道引述大巴黎地區空氣品質監測局（Airparif）報告指出，全國封城政策開始兩天後，巴黎大都會區空氣品質改善「20%至30%」，氮氧化物排放量下降超過6成。而主要道路改進最大，空污程度降至往常只會在市內公園觀察到的情況。

據大巴黎空品局表示，空污減少後，溫室氣體二氧化碳也隨之下降，凸顯了這兩個問題的關聯，這也顯示改善空氣品質會為氣候帶來好處。然而，空品局也表示，封城沒讓細懸浮微粒PM2.5跟懸浮微粒PM10顯着減少。這兩種最微小且具傷害性的空污物質會被吸入肺部，最後甚至會進到血液系統中。

報道稱，巴黎空品局表示，隨着天氣轉涼，愈來愈多人在家使用暖氣，再加上鄰近地區的農業活動持續，讓空氣中的懸浮粒子數量居高不下。但交通量驟減得以防止空污上升到警戒等級，若在正常情況下，巴黎恐已進入空污警報狀態。