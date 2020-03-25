法國TGV：醫用火車疏散重患

法國疫情重災區大東地區醫院飽和。為了疏散東北地區的重症病患，國營鐵路局和巴黎急救中心(SAMU de Paris)將實現高速火車運送重病號的創舉。法國衛生部長維蘭表示，我們要動員所有的力量救治最多的病患。26日，20多名病患將從斯特拉斯、米盧斯等地轉往盧瓦爾河地區（Pays-de-la-Loire）四家大醫院。

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出發前一天，國營鐵路公司把高速車廂交給了巴黎急救中心(SAMU de Paris)。麻醉醫師、急救隊、住院醫生、麻醉護士和護理人員將把平日乘客使用的車廂改裝成醫用車廂。火車上的餐車該成醫用指揮中心。

據法國衛生部長維蘭25日透露的消息，車廂可以運送近百名病患。第一批疏散的病人將只有20人。他們分別來自重災區的斯特拉斯堡和米盧斯。

3月22日，法國已經出動過一艘軍艦從南部軍港土倫出發，開進科西嘉海灣，將島上15個確診病人轉移到馬賽醫院。當中包括6個危重病人。日前，法國軍隊還用軍機從疫情嚴重的東部大區向南部轉移病患。

此次的20幾名病患將從斯特拉斯堡和米盧斯醫院疏散至南特(Nantes)、昂熱（Angers）、勒芒（Le Mans）、永河畔拉羅什（La Roche-sur-Yon）。這是前法國皇家領地盧瓦爾河地區（Pays-de-la-Loire）最大的四家醫院，那裡的疫情還沒有那麼嚴重。

法國在2019年5月21日進行過一次演習。巴黎急救中心(SAMU de Paris)把車廂改成“病房”。但當時是恐怖襲擊演習，目的是在恐襲時能夠把受傷的人運送到裝備齊全的醫院。