疫情下總統普遍難當 馬克龍今去疫區探訪軍中方艙醫院

法國新冠肺炎疫情暴增，政府推出隔離措施加強版。法國政府尤其是總統馬克龍處於疫情批評第一線，遭評論指官座難坐。根據最新報告，法國昨天晚上截至死亡人數增至1100例，住院收治病人達10176例，重症病例升高至2516例，過去一天增加434例。法國動員軍隊海陸空三軍緊急救援抗疫，為戰時訓練設置的高速火車車廂醫院也第一次被徵用，輸送疫情病員。馬克龍今天下午前往東部看望軍方方艙醫院。

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法國總統馬克龍今天前往東部米盧斯探訪緊急建立的軍方方艙醫院。據法新社說，紓解新冠肺炎爆量患者，法國建野戰醫院因應。新冠肺炎全球肆虐，疫情嚴重的法國東部地區患者爆量，軍方為減輕當地加護病房壓力打造的野戰醫院今天開始運作。

法軍在東部城市米盧斯（Mulhouse）用帳棚搭建野戰醫院，這種臨時建築通常用於戰區協助傷兵，但如今用來協助當地主要醫院來因應新冠肺炎爆量的患者。

據國防部長帕利（Florence Parly）稍早告訴國會，這間野戰醫院最多能夠容納30名重症患者，目前已住進第一名病患。

軍方22日着手進行搭建，地點選在米盧斯主要醫院旁的停車場。這間野戰醫院將保留給呼吸道需要協助的武漢肺炎重症患者。這是法國史上頭一次於和平時期，在本土架設這類通常用於戰時的野戰醫院。

2月期間米盧斯一個教會舉行福音活動後，陸續傳出多人確診，使得米盧斯所在的上萊因省（Haut-Rhin）成為法國新冠肺炎重災區之一。

法國昨天同時宣布另一項罕見舉措，衛生部長維蘭（Olivier Veran）表示，將透過特別設置的高速鐵路（TGV）列車，將30名新冠肺炎患者從法國東部轉往境內其他地方。

當局先前已經透過空運，將少部分患者自法東轉至境內其他地點，甚至跨境送至德國或瑞士。

根據最新數據，法國全境新冠肺炎死亡病例達1100起，是繼中國、意大利、伊朗和西班牙之後，全球第5個死亡病例破千的國家；其中法國東部死亡病例佔全國總數約1/3。