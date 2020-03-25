馬克龍戴口罩視察東北一個野戰醫院

法國總統馬克龍在疫情不斷加重的情況下3月25日下午視察了軍方野戰醫院。還沒有戴過口罩的總統帶上了一個醫用口罩，在野戰醫院視察了三個小時。法國總統視察時候宣布了四項措施，鼓勵醫護人員和其他不放棄工作的職工。幾個小時前，但記者提問政府發言人茜貝特•尼迪亞耶(Sibeth NDIAYE)，總統視察野戰醫院時會不會戴口罩？她曾表示，保持一米間距規定，總統認為沒有必要戴口罩。

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第一項措施是醫院的大規模投資和升級計畫；第二是增加加班費；第三項是給繼續工作的公務員特殊的獎金；第四項是動用部隊援助和支持抗災行動。這個星期五，法國總統馬克龍還將着急各大工會組織成員商討勞保問題。

法國總統馬克龍的憂慮和美國總統特朗普是一樣的，就是在疫情不得不採取全面封鎖的情況下，如何更大程度上減少經濟上的損失。他的思路是給敢於上班的職工一定的物質獎勵。

法國衛生署署長薩洛蒙3月25日表示，法國又新增了2933例；確診總病患人數為25233例。24小時以來死了231人，死亡總人數為1331人。住院的人數上萬，為11539人；2827人需要搶救。

薩洛蒙還表示，疫情危機將持續很長一段時間，接下來的日子將特別困難。盡量有很多批評聲音說，法國檢測數量太少。法國衛生總署署長表示，幾個星期後，法國將大量採用血清抗體檢測法。

很多人質疑法國公布的死亡數字。薩洛蒙25日表示，目前僅通報了醫院的死亡人數。療養院死亡的人數在今後幾天將一併計算。