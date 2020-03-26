在伊拉克遭綁架的三名法國人質獲釋

在伊拉克被扣為人質的三名法國人和一名伊拉克人獲釋。四人均為“SOS中東基督徒（SOS Chrétiens d'Orient）”非政府組織成員。四名人質曾在1月20日離法國駐巴格達大使館不遠的地方失蹤。愛麗舍宮26日發布消息說，法方為這一結果做出的巨大的努力，總統馬克龍對伊拉克當局的合作表示感謝。

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據本台記者珍妮特一月中旬報道，這4名男職工是在巴格達市中心的法國大使館附近失蹤的。該組織的工作是幫助那些受到暴力壓迫的少數宗教族群受害者。

“SOS東方基督徒非政府組織”共同創立人的的該組織主任布朗夏赫(Benjamin Blanchard)主任在記者會說，這4名受薪人員的男子和我們一起工作幾年了，經驗豐富。對於該地區的情況有充分的認識。

該組織21日曾試圖聯絡他們四人無果後，於22日上午通知法國政府；出於安全理由，未透露這4名工作人員的身份。他們當中有三名法國人和一名伊拉克人。

這名主任還說，他們到那裡是為了向伊拉克政府續簽簽證，並註冊登記他們的協會。要說明的是，SOS東方基督徒非政府組織僅僅正式向庫德族自治區的地方政府註冊，並未向巴格達的聯邦政府註冊；這些手續很漫長而且複雜。