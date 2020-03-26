巴黎大區也想推行“免下車檢測站”

法國疫情進入嚴峻時刻。巴黎病患這個周末恐會急速增加。法國檢測人數從3月18日的2500人，一個星期後增至5000。但戰鬥在第一線的醫生懇請政府加大力度。法國總統馬克龍25日在視察東北一個野戰醫院的新聞記者會上表示，幾個星期後會把血清抗體檢測數量增至29000。疫情不等人，很多地區已經開始戶外停車場免下車新冠病毒檢測。韓國新冠病毒“免下車”篩查方式正成為“國際標準”。

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韓國每天可對兩萬人做新冠病毒檢測，檢測率在全球位居前列。“免下車”檢測法已被引進到美國、英國、德國多國，法國奮起直追。巴黎郊區已經開始試行；雷恩、蒙彼利埃等城市逐漸推行。巴黎市區也希望採納“免下車”的新冠病毒檢測站方案。

法國國內新聞電台記者5天前採訪了巴黎大郊松省（Essonne，91號省）一個檢測中心。實驗室負責人埃里松(Patrice Hérisson)對記者表示說，我們推出這種“免下車”的新冠病毒檢測站方案。疑似患者可以駕駛自己的汽車前往檢測站，不必下車就可以接受檢測，有效避免人與人的接觸，降低病毒傳播風險。

在巴黎大郊設置的“免下車檢測站”，檢測站設在一個醫療機構的停車場內。在第一個停車點，醫護人員會對患者進行身份核實和癥狀檢驗。在第二個停車點，會提取口鼻處樣本，送至病毒實驗室進行病毒檢測。檢測者可以在幾天後得知結果。

負責人埃里松再次表示，這個方法最大的好處是不會傳染給化驗室的醫師們。目前法國183個醫院給重病者實施檢測，全國120個化驗室加班加點，但還是無法滿足眾多心有疑慮病患的要求。

病患也可以去看城市門診醫生(médecin généraliste)，醫生覺得有必要的情況下，病患可以拿着藥房到醫院或化驗室進行檢測。巴黎大郊松省（Essonne，91號省）“免下車檢測站”將在巴黎大區推廣。這種檢測方法經常需要4個小時的時間。

記得幾天前，馬賽醫院大學地中海傳染科主管拉烏爾（Didier Raoult）允許民眾免費檢測、如果染病還可以免費獲取磷酸氯喹。結果在病科外排隊的人比比皆是。有癥狀和沒有癥狀的人都趕來了，他們想知道自己是否染病。長長的隊列中還有一位醫護人員，他希望知道自己是否染病了，不願意傳染給病人。

有些民眾批評政府，給議員開綠燈。他們想知道自己是否染病即可測試。而一些醫護人員有癥狀希望能夠檢測時沒有這麼快速。