最新消息 馬克龍總統批准使用「羥氯奎寧」

法國媒體最新報道,馬克龍總統不顧一些醫學專家的反對和法國輿論的紛爭,決定批准使用「羥氯奎寧」(Hydroxychloroquine)治療新冠病毒。

法國著名病毒專家哈烏爾藥物最近對二十幾例新冠肺炎使用「羥氯奎寧」(Hydroxychloroquine)來治療後稱,該藥可以縮短排病毒的時程,有助於治療新冠肺炎。這一消息讓許多疑似患者看到希望要求儘快使用,但也遭到不少專家的反對。他們認為該藥尚未經過正式的實驗,副作用前景不明,應該如同其它正在進行實驗的藥物一樣經過正規程序。

就在爭論激烈不相上下之時,馬克龍總統冒風險批准使用「羥氯奎寧」,有關決定刊登在3月26日法國政府公告le Journal Officiel上,內容是,允許治療新冠病毒的醫院和醫生使用l’hydroxychloroquine 和兩種合並使用藥l’association lopinavir/ritonavir,如果病人狀況允許並有醫生處方,在家病人也可以服用,而在幾天前的政府公告中,該藥只能用於癥狀嚴重的病人。

以下為3月26日法國政府公告的部分法文原文:

le Journal Officiel qu’un décret a été publié ce jour, 26 mars 2020, autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir, sa dispensation et son administration “sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.” Le décret précédent n’autorisait son administration que pour les cas graves.

據巴黎競賽畫報消息說,馬克龍總統夫人與哈烏爾醫生電話溝通後,勸說馬克龍總統本人也與其通話,最後促使馬克龍本人改變主意做出上述決定。

另據本台駐台北特約記者陳民峰先前的報道,在法國近期研究初步發現,藥物「羥氯奎寧」(Hydroxychloroquine)可以縮短排病毒的時程後,台灣已做出開放性決定,經主治醫師評估與充分告知,並經患者同意後,可考慮對於新冠肺炎確診個案,早期給予「羥氯奎寧」治療七天。

該報道指,台灣關切的是排病毒時間是否可能縮短,開放使用「羥氯奎寧」正是因為它可以縮短排病毒的時程,希望藉此減少隔離病房的使用。