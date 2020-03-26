最新經濟報告：疫情將重擊法國本年度經濟

法國國家統計與經濟研究所（INSEE）3月26日最新經濟報告，為疫情中的法國敲響警鐘， 如果封國持續一個月，法國年國民生產總值（GDP） 將下降3%，如果封閉再延長一個月，國民生產總值將下降6%。

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法國國家經濟與經濟研究所所長讓-呂克·塔弗尼爾（Jean-Luc Tavernier）態度謹慎地表示，當前的這份報告並不能非常精準地刻畫“封國”帶給經濟的影響，但足以敲響警鐘，預估會被不斷修正。

法國最新經濟報告指出：全國“封國”將導致法國的經濟活動減少35%。遭受打擊最嚴重的領域分別是： 建築工業、生產製造業（除食品加工業以外）和零售工業； 這三大領域的經濟活動，相較於正常水平分別將減少89%、52%和36%。

該報告中指出：法國國民消費水平也呈大幅下降，全國國民消費總額將降低35%， 唯有食品行業例外，全國食品消費總額反而上升6%。但其它一些商品，例如：交通材料， 紡織品和服裝的消費總額卻幾乎為零。

INSEE報告同時指出，法國的商業環境同樣遭受自80年代以來最嚴重的打擊，法國2020年商業環境指數下降10%，比2008年法國陷入經濟危機時的數據還要低。工業家們對工業領域總體前景的看法，非常消極， 整體衡量指標下降了30%，已達到自2013年中以來的最低水平。而服務業方面，綜合指標下降了14% 。 大型批發貿易已經虧損了4%，零售貿易則下降了13%。建築業在未來幾個月將會更加糟糕。

就業環境指數持續下降達到自1991年以來的最低點， 比2008年金融危機時期還要低10%。

法國經濟與金融部長布魯諾·勒·梅爾（Bruno Le Maire）在稍早前的新聞發布會上稱，“本次我們遭遇的經濟打擊可以與1929年的經濟大蕭條相比”。就早前法國政府預計撥款450億歐元用於解救當前的嚴峻形勢，勒·梅爾認為，這僅僅是一個開端。