法一名憲兵士官死於新冠病毒 不知何因病情突然惡化

五名法國醫生在救治病人死於新冠病毒之後，26日巴黎東南郊Maisons-Alfort兵營一名憲兵士官死於新冠病毒。國家憲兵隊（Gendarmerie nationale）發言人對他親屬表示慰問。這名憲兵士兵現年51歲，幾天前在家休病假，他有新冠病毒的癥狀，還沒有來得及測試。另據最新消息，已經有300名警察被染上新冠病毒。

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法新社表示，令人疑惑的是，他不執勤，在兵營中接電話，不知何因被傳染上病。目前這個兵營正在追溯和這名士官有過接觸的人。這名憲兵士官休病假之後，周三病情開始惡化，還沒有來得及送醫院搶救就離世了。

最初的消息顯示，他死在了家中；但隨後的新聞稿又說，他死在了兵營里。這與他在家休病假是矛盾的。死者膝下有三個孩子。

法國疫情沒有任何好轉的跡象。26日新增3922例；確診總人數共29155例。24小時死亡365人；共死亡1696人。13904人住院、3375人在搶救。巴黎大區一名年僅16歲的少年死於新冠病毒。法國衛生署署長薩洛蒙表示，576個國營和私營醫院在全力救治病患。但疫情還會不斷加重。

法國政府正式批准醫院可以對病患開羥氯喹藥。馬賽醫院大學地中海傳染科主管拉烏爾（Didier Raoult）發推文感謝衛生部長對他提出治療方案的關注。