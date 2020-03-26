疫情下的法國：政府發言人因口罩挨批 誰在私販口罩

圖為法國巴黎一家藥店寫有沒有口罩沒有洗手液沒有手套的告示。

新冠病毒疫情之下的法國,口罩成為緊俏商品，實際上是無處可尋。政府女發言人Sibeth Ndiaye伶牙俐齒卻因口罩之危而屢屢說出令人指摘的話，其實也不全是她的錯。比如為了說服民眾不需要戴口罩，她甚至說自己根本就不會戴口罩，不知道怎麼戴，戴口罩可是大學問，不會戴的還會戴出病來。

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最近總統馬克龍視察時未戴口罩，記者問起，Sibeth Ndiaye為此解釋說：只要遵守人與人間一米的社交距離，總統就不需要戴口罩。接下來她又重複政府的有關不需要戴口罩老生常談說：只要我們沒有病，不是醫生護士，就不需要戴口罩。對普通公民是這樣要求的，總統也沒理由違反。但幾個小時後，馬克龍總統視察疫區醫院時就戴上了口罩。

缺口罩讓政府抓狂，也讓一些有口罩貨源的人動起賺錢的心機。據法國解放報報道：一周前，巴黎警方在巴黎北郊聖德尼省Aubervilliers的一家商店中查出28800個口罩，這些口罩被通過衛生部門交給急需口罩的醫院。

警方拘留了這個商店的兩個人員，但案件是從遠在法國南方的馬賽的一家藥店發現的，一個非法口罩販子向這家藥店老闆出售一批口罩，被警察發現，在審查時老闆交代口罩的批發地點是在巴黎北郊的一家商店裡；老闆家則住在巴黎東部的Pantin。警察搜查了這個老闆的家和商店，商店位於充滿中國商品批發店的Aubervilliers街區，28800個口罩就在這裡被發現。警方拘留了商店的兩人，兩天後被釋放但被立案審查。兩人之一是商店老闆的兒子，他說自己的父親目前在中國境內。

法國解放報報道全文沒提此案主人公的國籍，但令人猜想可能是法國的華人。