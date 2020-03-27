法國因應新冠疫情延長居家限行措施至4月15日

鑒於法國境內新冠病毒感染人數持續攀升，政府周五宣布，延長限制居民出行措施直到4月15日，但目前限行措施的具體執行方式不變。

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法國輿論對政府延長限行措施並不感到意外。連日來，全國新冠病毒感染人數不斷增多，各地大小醫院收治能力面對嚴重壓力，巴黎大區醫院床位已逼近飽和。根據衛生部26日晚通報的數字，24小時內，法國又有548名患者接受搶救，2365人住院治療，使得因新冠病毒感染住院的人數接近 1萬4千人。巴黎公立醫院危機事務負責人Bruno Riou教授向法新社表示，各醫院都在儘力增加搶救病床，但疫情曲線仍然在不斷上行，必需得想辦法。

截至3月27日，新冠病毒在法國已造成1700人死亡，其中包括一名16歲的少女。這一數字還只是住院死亡統計。法國重災區大東區仍然不斷有新增感染病例。當地醫院已無力收治。48名新增患者本周末將通過醫療專列，轉往目前疫情尚不嚴重的波爾多市醫院救治。

政府總理菲利普周五在政府危機視頻會議之後表示，疫情形勢不會很快出現好轉。他指出，法國目前面對的疫情大浪，使整個醫療救治體系都面對嚴重壓力。

政府因此決定延長民眾居家限行措施，直到4月15日。菲利普表示，屆時，政府會根據形勢，決定是否繼續延長這些措施。

除延長期限外，法國政府沒有改變具體的執行措施，但加緊對措施執行的檢查監督。根據內政部的數據，警方在各地檢查措施執行370萬人次，開出罰單22萬5千份。

政府總理和衛生部長周六將舉行記者會，就政府各項措施，尤其是各界對口罩等醫用防護物資以及是否應當普及病毒檢測的批評，做出說明。

截至27日，法國政府的限制居民出行措施已經執行了10天。雖然民眾對政府延長限行措施並不感到意外，但他們對疫情能否得到控制，以及疫情造成的後果感到不安。根據民調部門IFOP3月21日至23日間為《巴黎人報》所做的一項調查，87%的受訪者擔心法國經濟崩潰，81%的人擔心會在疫情中失去親人，62%的人擔心自己會感染病毒身亡， 57%的人擔心 收入會大幅減少。