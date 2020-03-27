英雄意味着不求回報與犧牲 法專家呼籲警惕塑造悲壯形象

疫情期間法國醫護心理健康受衝擊，業內呼籲不要把醫護塑造成需要犧牲的英雄。

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法國新冠疫情愈演愈烈，死亡人數和確診人數不斷攀升。雖然民眾對醫護人員的支持是正常現象，但也有業內人士提醒民眾，不要讓醫護的犧牲成為正常現象，因為英雄，意味着自我犧牲。

截至3月26日晚，法國境內新冠疫情死亡人數超過1300人，總理菲利普表示“最慘烈的情況還正在來的路上，接下來幾天情況會非常關鍵”。法國大東區和法蘭西島大區的醫院當中情況不容樂觀，醫護人員超時工作，缺乏防護，患者缺乏必需醫療設備，這些都讓醫護工作者的心理壓力飆升。如果說民眾每天晚上自發在自家陽台為醫護人員鼓掌已經成為日常，如果說“白衣英雄”和“白衣戰士”已經成為全民偶像，那麼也有醫護呼籲，不要讓他們的犧牲正常化，因為醫護的本質也是人，道德綁架醫護人員，認為這一群體的犧牲是正常的，這是一個危險的現象。

法國心理精神健康領域的兩名專家格蘭傑和德爾沃戈在3月26日呼籲人們關注醫護人員此時的心理健康。格蘭傑表示，社會對醫護人員的認可與支持如果不能轉化成政府真正的對醫院的財政支持，就會成為一種有害無益的壓力；如果疫情過去之後，政府不能兌現財政支持醫院的諾言，醫護人員目前暫時得到的心理慰藉就會轉化成為怒火。

德爾沃戈則警告，讓醫護人員背負起“英雄”的名號，十分危險，因為“當你成為一個英雄，這意味着你註定要在沉默當中受苦，犧牲”，因為“英雄意味着不尋求幫助，不要求任何，因為英雄是超人”。因此，“英雄”這一名號，會成為一種非常沉重的負擔，而且醫護人員會覺得，自己沒有理由脆弱，但這是不正常的現象。因為在這種困難時刻，任何人都會脆弱，都會有一個最高上限，一旦超越這個上限，醫護人員的心理就會出現問題。德爾沃戈表示，大眾對於醫護人員的支持，鼓勵和認可應該轉化成對這一群體實實在在的物質性的幫助與保護，而非憑空增加他們已經沉重的心理負擔。醫護人員不是鐵打的，他們是活生生的人，需要自我保護，需要有脆弱的權利。