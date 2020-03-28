應對新冠疫情蔓延物資緊缺 法國已向中國訂購總10億隻口罩

據記者從法國衛生部下屬衛生總局獲得的最新消息顯示，為了應對新冠疫情的快速傳播及目前存在的醫療物資緊缺狀況，截至本周六，法國政府已向中國訂購了總10億隻口罩。第一班負責向法國運輸中國製造口罩的貨機將於3月29日從深圳附近機場起飛。

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當天稍早時法國《世界報》報道，法方從中國訂購了6億隻口罩。其中包含7400萬隻N95口罩。該報道指，為了針對法國國內出現的口罩等醫療物資緊缺現象，除了要從中國訂購這一大批量口罩之外，兩國間還要以貨機空運的方式構架一個“前所未有”的空中運輸橋樑。第一架從深圳附近起飛的運輸機將於3月29日出發，機上預計會裝有1000萬隻口罩。另一架運輸機將於3月31日從中國出發，預計機上應裝有數量類似的口罩。報導指，法方從中國進行的大規模採購活動預計還包括對呼吸機的購買，但雙方在針對新冠病毒試劑盒的採購問題上尚未達成一致。

法國總理菲利普曾在周四向參議院表示，“我們已經打算好通過運輸機從中國運送口罩。這是有計畫通過包機進行的。我們可以想象一幅空中橋樑的畫面。事實上，這即將發生”。法國政府各部門聯合在3月21至22日的周末為此召開了緊急會議，官方就包機的價格和安排等問題進行了磋商。此次會議上，已經談到了4架次的運輸包機，而飛往中國一趟包機能運送大約1000萬隻口罩，其花費則在150萬歐元一個來回。

另據法國新聞廣播電台（France Info）隨後證實，法方已向中方訂購了總10億隻口罩，以應對疫情的蔓延。消息指，按計畫從周日開始每周都會有四班由俄羅斯生產的安東諾夫運輸機，負責從中國向法國運送口罩。每架安東諾夫運輸機一次能運送約1830萬隻口罩，預計相應班機會飛56個來回。法航還會參與這一空前的空中運輸行動。當口罩等貨物抵達法國48小時後，將被派往法國公共衛生部門位於全國多地的倉庫中以便派發。截至周六，法國境內已有近33000人確診感染新冠病毒，近2000人不幸病逝。