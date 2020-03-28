新冠疫情 : 意大利死者過萬 法國未來15天艱險

意大利新冠病毒疫情的死者人數在3月28日超過1萬人大關, 升至10023人, 西班牙新增832例死亡，創單日新高。法國的情況仍然艱險, 28日的最新數據顯示 :一天中新增死亡人數為319人, 死亡總數升至2314人,重症人數為4273人。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總理菲利普周六發表講話告訴法國民眾 :未來的15天將比過去的15天更加困難,病毒在法國的擴展是和在意大利的情況是相似的,病毒總是攻擊在先。戰鬥才剛開始. 法國的確診人數每三到四天都會翻番, 而全國的急救病床在疫情前只有5000個, 法國的對策有兩個,一是擴大急救病床的數量, 二是嚴格居家避免病毒傳染。

法國衛生部長韋杭告訴民眾 :政府已經訂購的十億隻口罩,主要來自中國,將通過空運抵達,與此同時,法國的紡織業製紙業工廠將轉為生產口罩和防護服等救災產品, 一部分過期幾個月的口罩庫存在經過檢驗後仍然可以使用。

在疫情嚴峻之際的3月28日,法國總統馬克龍接受意大利媒體採訪稱 :他和法國政府對新冠病毒疫情從在中國爆發開始就給予足夠認真嚴肅的關注和重視,他發布禁足令的時間並不遲緩和滯後,法國疫情的時間走勢晚於意大利,但法國行動的力度更強硬更快,在疫情發展的每一個階段,他遵循的原則都是 :在科學家的意見的基礎上作出決定,與疫情發展的不同變化相適應,採取與疫情相匹配的合乎比例的措施.馬克龍總統認為 :他在疫情危機中的態度一直是清醒和謙虛的,尊重法國社會的特徵,法國的民主開放制度,法國的信息自由透明,在實施限制公民自由措施時進行解釋並加以平衡。

馬克龍總統強調說 :回顧從疫情開始到現在的情況,我們在法國實施的措施是最嚴格最早的,根據可比的病例數目,我們在法國採取的社會限制措施比其他歐洲鄰國要早幾天,很多歐洲盟國曾經認為我們的限制措施是過分了,但今天大家都採取了類似的措施來對付這場危機,因為這些措施是必要的, 法國總統馬克龍還力主在這次疫情危機中加強歐盟組織的財政金融團結,避免歐盟結構被這場瘟疫的惡浪衝垮。

西班牙衛生部3月28日公布，在過去24小時，新增832例死亡，創單日新高，累計死亡人數增至5,690人。累計確診病例從前一日的64,059宗增至72,248例，大幅增加8,189例。

德國《柏林晨郵報》統計，截至3月28日上午4時，全國累計確診增至49,039例，死亡增至350例。

不斷激增的數字，越來越多的國家進入緊急狀態。英國首相的確診對於英國乃至西方國家來講，更像是敲醒了警鐘。周六, 英國死亡人數超過千人大關。