歐美國家不惜讓企業轉產以滿足口罩防護服呼吸機之需

法國新冠疫情死亡過兩千人,口罩防護服成為防疫的短板,3月28日法國總理和衛生部長再次強調:要讓法國的紡織業造紙業轉行生產口罩防護服等公共衛生用品。

廣告 繼續瀏覽後續

對於歐美國家來說,這一轉產是戰略性的,如果歐美各國首腦都將這場危機描述為“戰爭”的話, 口罩防護服就如同“武器”。中國國內因疫情嚴重複工率低，促使嚴重依賴中國供給的歐美各國開始考慮將生產線轉回國內。同時有很多公司正在改裝設備, 嘗試進行跨界生產醫療用品。

法國迪奧(Christian Dior)香水工廠已開始生產消毒洗手液,法國奢侈品巨頭LVMH的工廠最近每天都在為巴黎的公立醫院生產數千瓶無香型洗手凝膠,也將進行口罩的生產。

英國首相約翰遜曾與英國數十家大型製造商召開電話會議，要求這些公司幫助擴大生產呼吸機和其它醫療設備。汽車製造商沃克斯豪(Vauxhall)在英格蘭西部的一家工廠開始組裝這些設備。

菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）已向意大利呼吸機製造商Siare Engineering International Group提供幫助，提高呼吸機產量。FCA還打算在中國改建一家工廠，為美國的第一反應者和醫護人員製造和捐贈口罩。

福特汽車公司也表示，該公司與美國和英國政府接觸後，正在評估製造救生設備和其它醫療用品的可行性,聯手擴大呼吸機的產量併合作生產“電動空氣凈化呼吸器”。兩家公司正在開發一種“利用兩家公司零件生產的新的呼吸器”。福特有可能在密歇根州的一家福特工廠生產這種新型防毒面具。福特及其勞工合作夥伴將每星期在福特工廠生產十多萬個塑料面罩（face shields）。福特還將使用其3D打印設備為醫療工作者製造一次性呼吸器。

美國白宮啟動《國防生產法案》抗擊疫情。這部朝鮮戰爭時期的法案賦予總統權限，可要求和激勵企業快速生產疫情所緊缺的醫療防護器材，美國底特律三大汽車公司紛紛表示，正在計畫改造他們現有設備,通用汽車正在與一家西雅圖呼吸機製造商合作,增加生產量。