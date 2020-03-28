法國拉烏爾特團隊宣布 最新研究證實使用羥氯喹治療新冠病毒有效

法國生物學家拉烏爾特公布最新研究，通過一項更大規模的實驗，再次證實氯喹衍生的藥物治療新冠病毒有顯著療效。不過，他的這一成果仍然遭遇不少科學家的異議。

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這一最新研究周五晚間在網絡公布，尚未在雜誌刊出，總共對八十名患者使用羥氯喹結合一種抗菌素阿奇黴素治療進行治療，其中一半患者年齡小於52.5歲，實驗期6-10日，。根據這一研究，“百分之八十一的患者轉好”。實驗結束時，一位74歲的患者還在急救室搶救，另外一位86歲的患者不治死亡。研究稱，大部分患者服用藥物不到一周，就明顯減少了身體里的病毒。

氯喹是一種抗瘧疾的廉價藥物，由氯喹衍生出的羥氯喹已有數十年臨床應用歷史，市場上最多以Nivaquine或Plaquenil藥名銷售。拉烏爾特團隊臨床實驗時結合使用了阿奇黴素以預防細菌感染。拉烏爾特表示，在給羥氯喹添加了阿奇黴素以後，治療效果更是非常出奇。

他的團隊3月16日公布了第一批對二十幾位患者使用氯喹治療的結果，其中四分之三在六日後痊癒，在法國激起了希望，也引起科學家同仁的批評。

主持氯喹治療新冠肺炎的馬賽大學醫院研究所教授迪迪埃·拉烏爾特和他的團隊在最新研究中結論說：“我們再次證實使用羥氯喹結合阿奇黴素對治療新冠病毒有療效”。

但是，不少科學家周六表示，仍然無法僅僅憑這一研究，就能證實氯喹對治療新冠病毒有效。他們指責拉烏爾特團隊最主要的理由是，在他的研究中，沒有加入一個“控制組”，即在80人這個“實驗組”之外，同時還應有一個“控制組”見證，對後一組不使用羥氯喹結合阿奇黴素治療。

針對推上許多人稱讚這是一個巨大的進步的說法，倫敦帝國理工教授巴魯認為拉烏爾特的研究“並不巨大，且讓人害怕。”

他表示，這是在一個沒有另外一組見證患者的條件下進行的實驗，“80名患者差不多是輕症。，服用或者不服用羥氯喹結合阿奇黴素治療，大部分新冠病毒患者會恢復健康。”。他的批評在推特上得到另外一些科學家的響應。

瑞士科學網Heidi.news評論稱，可以打賭，這一新的研究只能說服那些早已信服氯喹有奇效的人。

使用氯喹以及其衍生物羥氯喹進行治療新冠病毒實驗，使得拉烏爾前處於全球爭議的中心。部分醫生，部分國家呼籲大規模使用羥氯喹。美國總統特朗普形容這是“天賜禮物”。

但更多的科研人員以及衛生機構則呼籲必須等到嚴格的實驗結果出台後才能得出結論，他們警告，目前就採用上述療法風險很大。