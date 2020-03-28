法國新冠病毒疫情嚴峻已經殺到年輕人

專家一直說新冠病毒對老年人和有健康問題的人毫不留情，但對年輕人和兒童傷害不大，但自從一位住在巴黎郊區的16歲女孩子因患新冠病毒肺炎很快去世後，更多的法國人開始害怕了。而最新消息顯示：目前在住院治療的重症病人里，有42人的年歲在30歲以下。

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性格外向身體健康的16歲女孩子julie還是中學生，卻因患新冠病毒肺炎而在住院幾天後就去世了，令她的家人悲痛和震驚。

據她的媽媽說：julie 開始就是輕微咳嗽，她喝止咳藥治療不管用，漸漸感到氣喘而去看醫生，醫生檢查後叫來急救車送她去附近醫院，後來又被送進巴黎市內著名的兒科醫院，在兩家醫院中做了兩次病毒檢測，第一次結果未出來前，第二次結果先出來了顯示是陰性，醫生護士都放下心，她的母親也是，但她發現julie的狀況越來越不好，說自己心臟難受。這之後傳來壞消息：第一家醫院轉來了檢測結果卻是陽性，一下子讓所有人緊張起來。她的母親深夜離開醫院回家後不久就被叫回醫院，到醫院後，julie已經去世。她的母親和姐姐摸着julie還帶體溫的手和前額時得知：這將是她們之間的最後一面。

按照對傳染病死者的規定，家人無法再為告別人世的julie穿衣化妝。等到最多隻能有10人參加的葬禮那天，家人看見的只是一個不能打開的棺材。她的母親和姐姐只能保留julie的項鏈和手鐲，其他物品都將被燒毀。

自從法國新冠病毒疫情延燒以來，許多法國人都形容這是百年未遇的瘟疫，但每天對疫情的報道是些抽象的數字。有關病情進程發展的具體描述少而又少，住院的重症病人是怎麼好起來的？又是怎麼離世的？都成為不被言說的秘密。

3月27日周五晚間，禁足令第11天，法國總理宣布禁足令延長兩周。到這一天為止已經有1995個新冠病毒肺炎的死者，從周四到周五的24小時內，就有299人死於法國各地的醫院，並不包括死於養老院的老人。如果按照目前的死亡速度，再過3天到4天，就會有再有千人送命，使總數達到3千人。目前法國住院患者達到15732人，在海外屬地有76人。其中被搶救的重症有3787人，比24小時前增加412人。在最嚴重的病人中，60歲以下的佔了三分之一，其中42人的年令在30歲以下。唯一令人欣慰的是：有5700個以上的病人治癒出院。