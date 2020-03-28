法國總理警告四月份疫情更加嚴峻 快速排查將增至每日10萬

法國死於醫院病例增至2314人，住院搶救4273人。法國總理菲利普周六警告，四月前半月疫情形勢將比現在更形嚴峻。與此同時，法國衛生部長韋蘭宣布，從現在起到四月底，逐步擴大檢測規模，實現每日傳統檢測50000次，快速檢測3萬次。至六月份，法國每日快速檢測將增至10萬次。

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韋蘭表示，法國目前已訂購500萬隻快速檢測劑，這使得法國四月份每天可檢測人數新增3萬，五月份增至6萬，6月份每天增至10萬，再加上現在起到四月份實現每日傳統檢測從12000次增至5萬次，預估將有大規模人群得到排查。

韋蘭還宣布，法國已向中國訂購十億隻口罩，法中已建立“高密度”“空中橋樑”，有利於把中國生產的口罩及時運往法國。韋蘭表示，法國每星期需要四千萬隻口罩，而法國每周只能生產八百萬之，“法國的儲存並非無限”。

菲利普總理鼓勵法國企業創新，製造新型口罩以滿足各種需要，現在已有24個廠家被批准生產口罩，每日生產量未來幾日可達五十萬，在四月份可增至一百萬，其中有些類型的口罩可以重複使用，每日洗滌至少五次使用。

法國總理菲利普周六表示：“我願意坦率地告訴你們，對抗疫情的鬥爭才剛剛開始，四月份前半個月將比現在剛剛流逝的十五天更加困難”。他說政府的戰略上增加重症搶救室床位，讓疫情蔓延即重症患者增加的曲線平緩下來。

韋蘭宣布，法國重症護理室床位將增至14000至15000張。新冠疫情爆發前，法國搶救室床位只有5000張，目前已增至一萬張。

菲利普同時辯護說，政府沒有耽誤對抗疫情的時機。在3月17日決定封城時，全境只有8000人確診，死亡病例少於200人。每個人都可以對政府的決定作出評價，但我不承認政府的決定很晚。