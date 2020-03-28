法德團結 法國又一城空運重症患者赴德治療

3月28日星期六，一架軍機從法國梅斯市向德國運送新冠病毒感染者接受治療。這是梅斯市首次空運感染者前往德國。

廣告 繼續瀏覽後續

3月28日早間，法國東北部梅斯市兩名新型冠狀病毒感染重症患者搭乘一架陸軍用NH90飛機，前往德國北萊茵-威斯特法倫州的埃森市接受治療。法國軍務部部長弗洛倫絲-帕爾麗表示，接收法國病人的德國醫院目前仍然有接診能力，這是法德兩國之間名為“抵禦”的聯合行動的最新措施。

當天早些時候，帕爾麗與德國軍務部部長克朗巴-卡倫鮑爾通了電話，就本次病人轉移行動的細節進行探討。帕爾麗表示，法國“深深感謝我們的德國朋友，感謝他們的支持和團結，法德兩國共同致力於抗擊新型冠狀病毒疫情”。卡倫鮑爾回應稱，德國將和法國一道，共同面對人類的這場危機。

梅斯市地區中心醫院急診處處長表示，預計3月29日運送另外兩名患者前往德國。其他患者向德國境內的轉移行動將陸續進行。他表示，從疫情開始到現在，德國已經接收從法國轉移過去的十多名新冠病毒患者。

截至記者發稿，德國境內確診感染人數48582人，死亡325人，德國政府3月28日宣布，不會在4月20日之前放鬆管控。從三月中旬以來，德國關閉所有學校，商鋪，餐廳，娛樂場所，健身房以及一眾公司。德國總理辦公室主任布勞恩認為，“德國民眾目前對防疫規則的遵守程度堪稱範例，這也是我堅信未來今天會越來越好的基礎”。