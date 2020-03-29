法國一前部長死於新冠 為法國政治家第一例

3月28日到29日夜間，一名75歲的亞美尼亞裔法國政治家帕特里克-德威讓（Patrick Devedjian）死於新型冠狀病毒感染，這是法國政治人物當中的第一位。

廣告 繼續瀏覽後續

75歲的帕特里克-德威讓在3月25日確診新型冠狀病毒感染之後入院接受觀察治療，26日在推特上更新健康狀態，稱自己雖然“遭到疫情襲擊，但可以直接見證醫生和護士等所有醫療人員的傑出工作”。他還寫道，自己“很疲倦，但多虧了優秀的醫護人員，病情已經穩定下來，艱難恢復，向全體醫護人員致謝，也感謝他們時時刻刻對所有患者的照顧”。發表這一則推特信息之後的第3天，帕特里克-德威讓不治身亡。

這一消息首先由德威讓所在的上塞納省政府媒體聯絡部發布，隨後得到法新社的證實，法國參議院主席隨即在推特上悼念德威讓，稱他是一位“勇敢的人，為了安東尼市和上塞納省傾盡全力”。巴黎市長左派成員伊達爾戈悼念德威讓稱“他的逝世令人悲傷，今天我們的亞美尼亞朋友們失去了一位弟兄”。法國另一位前部長，歐盟政治家，左派人士莫斯科維奇悼念德威讓，表示“我們的觀點的確不曾相同，但我曾樂於與這位有才識，有修養，以獨特方式主張自由的歐洲理念捍衛者辯論”。和德威讓同在上塞納省任職的右派政治家尤萬則認為，“德威讓是我們當中最優秀的，他是非常自由的反體制知識分子，非常幽默”。

德威讓生前是一名律師，曾任上塞納省省政府委員會主席，安東尼市市長，中右派政黨“保衛共和聯盟黨”發言人，右派黨人民運動聯盟秘書長，地區自由事務部代理部長，工業部代理部長，2008年經濟危機期間重振計畫執行部長等職位。

德威讓的父親是生於土耳其的亞美尼亞工程師，因亞美尼亞種族屠殺事件而移民法國。德威讓的母親來自法國西北部沿海小鎮。亞美尼亞種族屠殺陰影曾在阿爾及利亞戰爭期間促使德威讓加入極右翼，他的政治生涯也是從極右翼開始，但後來的律師生涯期間他轉而接近代戴高樂主義運動。後與法國前統合參謀總長萬博米什的女兒結婚，是4個孩子的父親。