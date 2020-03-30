新冠疫情：法國單日死亡人數創新高 多地死亡率大幅上升

法國新冠肺炎死亡人數繼續攀升，周一（3月30日）宣布的數據顯示，過去24小時有418人死亡，是單日死亡人數最高紀錄，死亡總數達3千人。法國衛生部總幹事薩洛蒙在上周六曾宣布全國死亡率同比上升了9%。

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法國統計局INSEE 3月26號曾經破例公布了的一個死亡統計數據，這份統計明確指出，從全國範圍看， 今年3月1號至16號的全國死亡人數低於2018和2019年同期數據。但在法國部分地區呈現出因各種原因造成的死亡率大幅上升的趨勢。

從這些數據可以看到，新冠疫情最嚴重地區死亡率大大上升，疫情中心之一上萊茵省增加了38％丶南科西嘉島為 31％丶德塞夫勒為27％丶孚日地區為16%，在最先成為疫情中心的瓦茲省，這一增長率為14％。

在這一數據被公布兩天後，法國衛生部總幹事薩洛蒙於3月28日在巴黎舉行的新聞發布會上就疫情發表講話時表示，從全國範圍來看，在3月16日至22日期間，死亡率大大高於預期，增加了9％。

薩洛蒙進一步指出，法國本土的五個地區受影響最大分別是大東部大區丶上法蘭西大區丶勃艮第-弗朗什孔泰區丶巴黎大區和科西嘉島，各個年齡段的死亡率都在增加，但他補充說：“過高的死亡率關係到65歲以上的人們。”

法新社周一根據各國公布的數據統計報道，全球183個國家和地區現有72萬7千人被官方證實感染新冠肺炎，死亡人數增至3萬5千多人?其中2萬5千在歐洲，而意大利和西班牙死亡人數最多，分別超過1萬和8千人。

據有跡象顯示，意大利和西班牙幾天來出現了死亡和感染人數均有所下降的趨勢，讓人產生疫情出現拐點的希望。

美國目前感染人數為全球各國之最，總計已有14萬3千多例確診，2500多人死亡。歐洲累計共有近40萬人確診。所有的數據都在不斷變化中。

由於缺乏疫苗和被證實有效的治療方式，目前全球近四成人口shou到不同程度的人身自由限制以遏制疫情蔓延 。