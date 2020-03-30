新冠病毒：巴黎對北京和莫斯科稱“團結互助不能被利用”

法國一位國務秘書周日表示，在新冠病毒大流行的危機中，中國和俄羅斯不能將他們向其他國家提供的援助“工具化”。並為這兩個國家對自己提供的援助進行“大肆宣傳”感到遺憾。

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在法國廣播電台、《世界報》和法國電視台的節目“政治提問”中，法國歐洲事務國務秘書阿梅麗•德·蒙夏蘭表示，“團結互助不能被工具化”。她說：“有時用製作精良的圖像對時事進行工具化宣傳是很容易的”，並特彆強調：“自己正在談的是中國、俄羅斯正在進行的表演。”

目前，中國的新冠病毒疫情似乎已經結束，和莫斯科一樣，北京也被質疑想利用自己所提供的援助，特別是對歐洲國家的援助，來頌揚其權力模式。

北京於3月12日向羅馬派出了9名中國冠狀病毒專家，並運送數噸的醫療用品援助。

即使在派譴病毒學家到意大利的同時，還不忘批評歐盟，俄羅斯也正在利用其“軟實力”，根據其批評者的意思，這也意味着虛假信息。

歐洲事務國務秘書稱：“做了要做的事情，這很好，我們感謝他們。”但她注意到，歐洲，特別是法國，在疫情危機的關鍵時期，也為中國提供了幫助。她說：“在中國需要的時候（...），歐盟向中國發送了56噸物資。

不過，國務秘書也承認“不應該落入統計、工具化、和計算之中，那將是不恰當的”。但她堅持稱：“我要對所有的人說，我們是團結互助的。僅此而已。”